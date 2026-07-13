Traumgegner steht fest: SV Eintracht Berglern zieht 1860 München

Den Wunschgegner gezogen hat Berglerns Kapitän Sebastian Hermann am Freitagabend in Bad Kötzting. Es geht gegen die Löwen. – Foto: IMAGO

SVE-Abteilungsleiter Stefan Zott verfolgte das Ganze live via Youtube, als er gerade mit dem Flugzeug in Santorin gelandet war. „Da habe ich natürlich sauber gejubelt im Flieger. Das ist eine Mega-Freude für uns. So ein Spiel zu bekommen, ist eine Ehre.“ Besonders „als eingefleischter Löwenfan“ freue sich Zott sehr auf den Vergleich seiner beiden Lieblingsclubs.

Es ist das scheinbar große Los, das der SV Eintracht Berglern gezogen hat. Der Kreissieger im Toto-Pokal (wir berichteten) hat es durch diesen Erfolg bekanntlich in die erste Hauptrunde des Verbandspokals geschafft. Der erstgezogene Kreispokalsieger darf sich dabei stets seinen Gegner aussuchen. Und in der Spielbank Bad Kötzting wurde am Freitagabend der SV Eintracht Berglern als Erster aus dem Topf gezogen. Die Wahl des, aus vielen Löwenfans bestehenden, Clubs fiel wenig überraschend auf Drittligaabsteiger 1860 München. Stattfinden soll das Spiel am 21. Juli.

SV Eintracht Berglern empfängt die Münchner Löwen im Toto-Pokal

Wer dabei von 1860 auflaufen wird, ist derzeit völlig unklar. Grund dafür ist die Krise beim Deutschen Meister von 1966. Dort hat man bekanntermaßen die Liaison mit Hauptgesellschafter Hasan Ismaik aufgekündigt, was zu einem Insolvenzverfahren für die Fußballfirma beim TSV geführt hat. Der Ausgang ist offen. Unter dem Dach der TSV 1860 München KGaA sind offenbar nicht nur die restlichen Spieler aus dem abgestiegenen Drittligakader unter Vertrag, sondern auch die der Reserve (Bayernliga) und der A-Junioren.

So könnte der Verein, der unterdessen eine neue Spielbetriebsgesellschaft gegründet hat, im Spiel in Berglern nur auf Spieler der dritten Mannschaft (Kreisliga) und auf maximal fünf Spieler der U17-Mannschaft zurückgreifen. Wie die Bild und das Portal dieblaue24.com berichten, werde bei den Löwen schon überlegt, dass der Verein womöglich Spieler aus der ungeliebten KGaA anmieten könnte.

SVE-Abteilungsleiter hofft auf Florian Niederlechner

Derweil laufen bereits die Vorbereitungen, die Zott versucht, vom Pool aus im Urlaub zu steuern. „Wir haben das Okay vom bayerischen Fußballverband. Das Spiel kann definitiv bei uns auf dem heimischen Rasen stattfinden. Dafür sind 1750 Zuschauer zugelassen.“

Auch mit 1860 sei man bereits in Kontakt, bestätigt er. Und wie steht’s mit den sportlichen Chancen auf ein mögliches Weiterkommen? „Wir freuen uns erst einmal, gegen so einen Verein Fußball spielen zu dürfen. Das haben sich die Jungs verdient.“ Gegen welche Spieler es Berglern aufnehmen muss, „das steht nicht in unserer Macht“. Zott hofft, dass es die Löwen „gewuppt bekommen“ und würde sich etwa auf Florian Niederlechner freuen.

Die Vorbereitungen auf den großen Fußballabend in Berglern laufen. „Die ganze Gemeinde hilft zusammen, damit wir das hinbekommen.“ Schon vor Wochen seien die Plätze in Berglern hergerichtet worden und annähernd auf „Stadion-Niveau“. Dann liege es nicht am Platz, „wenn die Löwen oder wir ins Stolpern kommen“, sagt Zott mit einem Augenzwinkern.

Löwen sorgen für ein positiveres Licht nach belastenden Umständen der vergangenen Saison

Er erinnerte im Gespräch mit unserer Zeitung an die belastenden Umstände der vergangenen Saison, als Ex-Kapitän Andreas Bauer völlig unerwartet im Alter von 40 Jahren verstarb. „Das rückt den Verein vielleicht wieder in ein positiveres Licht“, so Zott, nach einer für alle im Club schweren Spielzeit, in der es zwar den Pokalerfolg zu bejubeln, aber auch den Kreisliga-Abstieg über die Relegation gegen die BSG Taufkirchen zu verarbeiten galt.

Zum Kartenvorverkauf gab es am Sonntag noch keine Infos, weil sich hier beide Vereine noch abstimmen müssten. Zott geht davon aus, dass alle Karten abgesetzt werden. Schon jetzt würden beim SVE „sämtliche Kanäle mit Anfragen geflutet“.