Traumfreistoß von Leon Mordhorst

Der spielentscheidende Treffer zum 1-0 durch Leon Mordhorst (li.) für den TSV Klausdorf vs. Rot-Schwarz Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Saisonstart auch in der Landesliga Schleswig! Zum Lokalderby empfing der TSV Klausdorf die in Meimersdorf und Kronsburg beheimatete SG Rot-Schwarz Kiel. Beide Teams gehörten in der Vorsaison zu den stabilen Sechstligisten, wobei RS sogar noch lange eine theoretische Oberliga-Aufstiegschance besaß.

Intensität war von Beginn an Trumpf. Bei der Elf der Hausherren, bei der Dennis Trociewicz seit gefühlten Ewigkeiten Trainer ist, begann Oberliga-Neuzugang Phil Baumgarn im offensiven Mittelfeld. Bei den Gästen war mit Rückkehrer Tim Jansa ebenfalls ein letztjähriger Oberligaakteur (PSV Neumünster) dabei.

Beide Teams agierten aus einer sicheren Abwehr heraus. Klausdorf hatte die taktische Variante parat, dass der nominelle Rechtsverteidiger Lennart Bossen sich fast bei jedem Angriff ins zentrale Mittelfeld orientierte. Allerdings war das Team von Ove Sass darauf vorbereitet und stellte ihm sofort einen Mann auf die Füße.

Nach acht Minuten klärte RS nicht konsequent, Finn Luca Schwee angelte sich den zweiten Ball, sah sich plötzlich am linken Strafraumeck im Eins-gegen-eins gegen RS-Rechtsverteidiger Leif Melvin Lekebusch. Rechts angetäuscht, links vorbei, aber dann doch nicht. Lekebusch fährt das Bein aus, Schwee kommt zu Fall. Freistoß – ein Fall für Leon Mordhorst.

Traumfreistoß durch Leon Mordhorst zum 1:0

Der Youngster legt sich den Ball zurecht, die Mauer formiert sich, RS-Keeper Oliver Stein orientiert sich ins lange Eck, das kurze Eck scheint durch die Mauer abgeschirmt zu sein. Von links läuft Mordhorst an, der perfekte Topspin fliegt über die Mauer und rauscht mit Effet genau ins kurze Eck. Stein macht sich ganz lang, der Ball schlägt trotzdem ein.

Ausgeglichene Partie

In der Folgezeit neutralisieren sich beide Teams gegenseitig. Viel spielt sich im Mittelfeld ab. So gut wie alles wird auf beiden Seiten wegverteidigt. Mit einer Ausnahme: Sturmspitze Driton Gashi hat halbrechts mehrere Spieler auf sich gezogen, legt dann quer auf Schwee. Der steht frei vor Stein, aber der bleibt Sieger (35.).

Chancenarmut auch in der zweiten Hälfte

In der zweiten Halbzeit ändert sich kaum etwas. Klausdorfs Defensivstrategen Daniel Großmann, Lukas Göttsch und Marvin Bossen sind schon seit gemeinsamen Eidertaler Oberliga-Jugendzeiten hervorragend eingespielt und verstehen sich blind. Das macht die Sache für RS schwer. Mehr als einige Halbchancen neben einem Leon-Lembke-Schuss, den Christian Gutsmann nur abklatschen lassen kann, lässt Klausdorf nicht zu. Auf der anderen Seite bekommt auch Stein kaum noch etwas zu tun. RS steht ähnlich solide.

Neue Regeln im Mittelpunkt, Teil 1

So geraten in der zweiten Halbzeit zunehmend die neuen Regeln in den Vordergrund. Zunächst prallen Klausdorfs Linus Knöfel und Leon Lembke zusammen, Knöfel bleibt liegen, Klausdorf spielt den Ball ins Aus. So weit, so gut, so normal. Knöfel rappelt sich wieder hoch, kein Betreuer ist zur Behandlung auf dem Platz. Schiri Per Christian Roloff schickt Knöfel trotzdem für eine Minute runter. What’s that? Bisher ging der Schreiber dieser Zeilen davon aus, dass das nur bei Behandlung auf dem Platz zu erfolgen hat. Auch Kapitän Göttsch hakt nach. Von draußen ist zu hören, wie Roloff Göttsch erklärt, dass das so die neuen Regeln seien, die er im Übrigen nicht gemacht hat. Derweil schimpft Gashi mit seinem Mitspieler, dass der den Ball ins Aus gespielt hat. Deshalb muss man jetzt eine Minute in Unterzahl spielen. Wieder was gelernt.