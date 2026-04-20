Traumfreistoß gekrönt: Schipper trifft zum Tor des Monats März

Ein Moment, wie er im Amateurfußball nicht alltäglich ist: Als sich Jonas Schipper im Heimspiel des FC Stern Völlenerfehn gegen den VfL Viktoria Flachsmeer II den Ball zum Freistoß zurechtlegte, war die Partie eigentlich schon früh in eine klare Richtung gelenkt. Die Mannschaft von Trainer Martin Hut hatte sich binnen weniger Minuten eine Zwei-Tore-Führung erarbeitet – doch was dann folgte, war mehr als nur ein weiterer Treffer.

Mit kurzem Anlauf und vollem Risiko jagte Schipper den Ball mit dem Spann in Richtung Tor. Die Flugkurve passte perfekt, der Abschluss war wuchtig und präzise zugleich – unhaltbar schlug der Ball im oberen linken Winkel ein. Der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 avancierte schnell zum Höhepunkt der Partie – und nun auch zur schönsten Szene des Monats.

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Bei der Wahl des Niedersächsischer Fußballverband setzte sich Schipper mit 29,62 Prozent der Stimmen durch. Insgesamt 979 Stimmen wurden abgegeben. Auf Rang zwei landete Paula Rohe von der DJK-SV Bunnen (24,92 Prozent), gefolgt von Chuck Bödder von Eintracht Elbmarsch (14,30 Prozent).

Dahinter reihten sich Felix Themba Krebs (MTV Wolfenbüttel U 19), Tobias Böhmann (SV Thüle), Gerrit Feldmann (JSG Emsbüren/Leschede/Listrup) und Maurice Ellenberg (SV Teutonia Uelzen) ein.

Der Wettbewerb zeigt einmal mehr, dass spektakuläre Treffer nicht nur auf den großen Bühnen fallen. Auch in den unteren Spielklassen entstehen Szenen, die technisch wie ästhetisch höchsten Ansprüchen genügen – so wie der Freistoß von Schipper, der sich nun offiziell „Tor des Monats März“ nennen darf.

Das komplette Ranking (insgesamt wurden 979 Stimmen abgegeben):

1. Jonas Schipper (FC Stern Völlenerfehn) 29,62 %

2. Paula Rohe (DJK-SV Bunnen) 24,92 %

3. Chuck Bödder (Eintracht Elbmarsch) 14,30 %

4. Felix Themba Krebs (MTV Wolfenbüttel U 19) 9,40 %

5. Tobias Böhmann (SV Thüle) 8,58 %

6. Gerrit Feldmann (JSG Emsbüttel/Leschede/Listrup) 6,74 %

7. Maurice Ellenberg (SV Teutonia Uelzen) 6,44 %