Traumfreistoß entscheidet umkämpftes Duell TSV Venne bezwingt FCR Bramsche mit 1:0 und festigt Rang vier von Michael Eggert · Heute, 00:08 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der TSV Venne hat in der Bezirksliga einen späten 1:0-Heimsieg gegen den Tabellennachbarn FCR Bramsche gefeiert und sich damit den vierten Tabellenplatz gesichert. In einer über weite Strecken ausgeglichenen und umkämpften Begegnung mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten fiel die Entscheidung erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Lange Zeit deutete vieles auf ein torloses Remis hin. Beide Mannschaften agierten engagiert, erreichten jedoch nicht ihr gewohntes spielerisches Niveau. So blieben zwingende Offensivaktionen auf beiden Seiten Mangelware. Für den entscheidenden Moment sorgte fünf Minuten vor dem Ende Addy-Waku Menga. Der 42-jährige Ex-Profi verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert und unhaltbar für den Bramscher Torhüter in den rechten oberen Torwinkel. Der Treffer brachte dem TSV Venne den viel umjubelten Sieg.

Siegtreffer mit seinem 28. Saisontreffer - Addy-Waku Menga – Foto: Fupa

FCR-Trainer Marc Filip sprach nach der Partie von einer unglücklichen Niederlage: „Beide Mannschaften haben nicht ihr bestes Niveau erreicht, sodass es insgesamt kein hochklassiges Spiel war. Am Ende wurde die Partie durch einen hervorragend getretenen direkten Freistoß entschieden.“ Trotz der Niederlage zog Filip ein positives Saisonfazit und zeigte sich mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden. Auch Vennes Trainer Jan Niehaus ordnete die Begegnung als typische Partie der späten Saisonphase ein. „Es war ein durchwachsenes Spiel, was zum aktuellen Zeitpunkt der Saison passt, da es für beide Mannschaften tabellarisch um nicht mehr viel ging“, sagte Niehaus. Umso größer sei die Freude über den Siegtreffer gewesen: „Dennoch konnten wir durch einen Traumfreistoß von Addy-Waku Menga das 1:0 erzielen und gehen mit einem Lächeln sowie einem sicheren vierten Platz in das letzte Spiel der Saison.“