Traumeinstand in 3. Liga: SG Sonnenhof Großaspach bejubelt Heimsieg

Am ersten Spieltag der 3. Liga empfing die SG Sonnenhof Großaspach in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach den SC Fortuna Köln. Im Duell zweier Aufsteiger begegneten sich die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt und das Team von Gäste-Coach Matthias Mink zu Beginn mit spürbarem Respekt und vorsichtigem Abtasten. Die SG Sonnenhof Großaspach erarbeitete sich mehr Ballbesitz, während sich der SC Fortuna Köln etwas zurückzog und vornehmlich mit langen Bällen operierte.

In der 34. Minute belohnte sich Großaspach für seinen Aufwand: Nach einer feinen, flachen Hereingabe von links durch Luca Damiano Molinari vollendete Loris Maier per perfekter Abnahme ins lange Eck zum umjubelten 1:0. Angestachelt vom ersten Saisontor drückten die Hausherren auf den zweiten Treffer. Nur wenig später hatte Niklas Pollex nach Vorarbeit von Tim Rossmann in der 39. Minute viel Platz an der Strafraumkante, setzte seinen Abschluss jedoch knapp neben den rechten Torpfosten.

Chancenreiches Ringen bei unerträglicher Hitze

Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Mannschaften nichts. Der SC Fortuna Köln kam zwar mit viel Schwung und Offensivdrang aus der Kabine, doch die Elf von Pascal Reinhardt hielt leidenschaftlich dagegen. In der 54. Minute ergab sich die Riesenchance zur Vorentscheidung: Loris Maier stürmte alleine auf den Kölner Keeper zu, doch der versuchte Lupfer wurde von Fortuna-Schlussmann Lennart Winkler mit einer Monsterparade vereitelt.

Bei extremen Bedingungen von 33 Grad – in der Sonne gefühlt unerträglich – legte der Unparteiische in der 69. Minute eine kurze Hydration-Break ein. Auch nach der Trinkpause erarbeitete sich die SG Sonnenhof Großaspach die klareren Möglichkeiten: Nach einem Anspiel mit viel Auge von Lukas Stoppel setzte Tim Rossmann den Ball in der 74. Minute nur knapp über den Querbalken. Nach vier Minuten Nachspielzeit brachten die Aspacher den verdienten Heimsieg konsequent über die Ziellinie.