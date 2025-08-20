Traumeinstand für Schleizer Neuzugang

Wie der Verein in einer Mitteilung bekanntgab, wechselt der 19-jährige David Langer auf Leihbasis vom VFC Plauen an den Schleizer Fasanengarten. Für den Offensivspieler ist es die Möglichkeit, im Männerbereich wichtige Spielpraxis zu sammeln.

Der Einstand von David Langer verlief vielversprechend: In der 1. Hauptrunde des Thüringer Landespokals stand Langer in der Startelf und erzielte prompt sein erstes Tor im Trikot des FSV beim 3:1-Sieg in Kahla. „Es macht mir großen Spaß, hier zu spielen. Ich wurde von der Mannschaft und dem Umfeld sehr gut aufgenommen. Auch die Trainingseinheiten zeigen mir, dass ich mich in Schleiz weiterentwickeln kann“, wird der Neuzugang in der Vereinsmeldung zitiert. Zufrieden zeigt sich auch Cheftrainer Roger Fritzsch, der den Schritt des VFC Plauen begrüßt: „David ist für ein Jahr an uns ausgeliehen und soll hier die ersten Schritte im Männerfußball machen. Wir sind dankbar, dass uns der VFC das Vertrauen gibt, einen Spieler aus seinem Oberligakader einzusetzen.“

Langers bisherige Laufbahn unterstreicht seine fußballerische Ausbildung. Nach seinen Anfängen beim VFC Plauen wechselte der Vogtländer im Alter von zehn Jahren in die Nachwuchsabteilung von RB Leipzig, wo er bis zur U12 spielte. Es folgten drei Jahre beim FC Erzgebirge Aue, ehe er in die Jugend des VFC Plauen zurückkehrte. Dort wurde er vor der laufenden Saison erstmals in den Oberligakader berufen. Da ihm dort jedoch die Einsatzzeiten fehlten, entschied er sich für den Wechsel nach Schleiz.

Mit der Verpflichtung des 19-Jährigen setzt der FSV Schleiz seine Linie fort, jungen Talenten aus der Region eine Plattform im Männerbereich zu bieten. Für Langer selbst ist es zugleich die Chance, den nächsten Schritt seiner Karriere zu gehen und sich in einer neuen Umgebung zu beweisen.