Traumdebüt von Pöttger und Afsin: DSV-Zugänge zünden sofort

Der Düneberger SV ist mit einem deutlichen Ausrufezeichen ins Fußballjahr 2026 gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich der Landesliga-Absteiger Düneberger SV auf dem heimischen Silberberg mit 6:2 (4:1) gegen den VfL Breese-Langendorf durch und hinterließ dabei einen rundum überzeugenden Eindruck. Besonders im Fokus standen die Zugänge Diego Pöttger und Okan Afsin.
Bei winterlichen Temperaturen, aber strahlendem Sonnenschein nutzte Trainer Stefan Gehrke die Partie, um früh erste Eindrücke zu sammeln. Mit Diego Pöttger (vom SV Hamwarde) und Okan Afsin (vom Escheburger SV) standen gleich zwei Neuzugänge erstmals in der Startelf. Torhüter Patrick Tiedje, gekommen vom FC Eintracht Norderstedt II, begann zunächst auf der Bank.
Von Beginn an übernahm der DSV die Spielkontrolle und setzte den Lüneburger Bezirksligisten früh unter Druck. Bereits in der 14. Minute zahlte sich die Überlegenheit aus: Pöttger erzielte mit seinem ersten Treffer im Düneberger Trikot die verdiente Führung, Paul Knueppel erhöhte wenig später schon auf 2:0.
Breese-Langendorf blieb allerdings achtsam und kam nach einem Fehler zum Anschlusstreffer, doch Afsin sorgte noch vor der Pause für die deutliche 4:1-Führung: Der ehemalige Escheburger jubelte nach einem Doppelschlag in der 43. und 44. Minute ebenfalls erstmals im neuen Trikot.
Im zweiten Abschnitt kam auch Tiedje zum ersten Einsatz, der zwischen den DSV-Pfosten debütierte. Der Gegentreffer zum 6:2-Endstand wird den Torhüter sicherlich geärgert haben, doch da war die Partie schon lange entschieden (78.). Pöttger übertraf Afsin nämlich noch und vollendete in seinem ersten Einsatz direkt den ersten Dreierpack.
Nach 90 unterhaltsamen Minuten stand ein auch in dieser Höhe verdienter Erfolg für den DSV. Besonders die Neuzugänge hinterließen einen starken Eindruck und fügten sich nahtlos in das Spiel ein. Der gelungene Auftakt macht Hoffnung auf den Klassenerhalt, denn in der Bezirksliga Ost rangiert die Gehrke-Elf auf einem Abstiegsplatz.
