Diego Pöttger startet beim DSV direkt durch. – Foto: Andreas Santner

Traumdebüt von Pöttger und Afsin: DSV-Zugänge zünden sofort Ein Schützenfest, spielerische Überlegenheit und fünf Tore von den Zugängen Diego Pöttger und Okan Afsin: Der Düneberger SV feiert den perfekten Start in das Fußballjahr. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 Bezirksliga HH Ost Breese-Lange Düneberg Stefan Gehrke + 3 weitere

Der Düneberger SV ist mit einem deutlichen Ausrufezeichen ins Fußballjahr 2026 gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich der Landesliga-Absteiger Düneberger SV auf dem heimischen Silberberg mit 6:2 (4:1) gegen den VfL Breese-Langendorf durch und hinterließ dabei einen rundum überzeugenden Eindruck. Besonders im Fokus standen die Zugänge Diego Pöttger und Okan Afsin.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp So., 18.01.2026, 15:00 Uhr Düneberger SV Düneberg VfL Breese-Langendorf Breese-Lange 6 2 Abpfiff Bei winterlichen Temperaturen, aber strahlendem Sonnenschein nutzte Trainer Stefan Gehrke die Partie, um früh erste Eindrücke zu sammeln. Mit Diego Pöttger (vom SV Hamwarde) und Okan Afsin (vom Escheburger SV) standen gleich zwei Neuzugänge erstmals in der Startelf. Torhüter Patrick Tiedje, gekommen vom FC Eintracht Norderstedt II, begann zunächst auf der Bank.

Zugänge zünden schnell Von Beginn an übernahm der DSV die Spielkontrolle und setzte den Lüneburger Bezirksligisten früh unter Druck. Bereits in der 14. Minute zahlte sich die Überlegenheit aus: Pöttger erzielte mit seinem ersten Treffer im Düneberger Trikot die verdiente Führung, Paul Knueppel erhöhte wenig später schon auf 2:0. Breese-Langendorf blieb allerdings achtsam und kam nach einem Fehler zum Anschlusstreffer, doch Afsin sorgte noch vor der Pause für die deutliche 4:1-Führung: Der ehemalige Escheburger jubelte nach einem Doppelschlag in der 43. und 44. Minute ebenfalls erstmals im neuen Trikot.