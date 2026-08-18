Traumdebüt von Martin Harnik für HT 16: Er kam, traf doppelt & siegte

Martin Harnik spielt demnächst gegen die TuS Dassendorf. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Der Transfer war schon die große Nachricht des Tages. Am Abend lieferte Martin Harnik dann direkt die passende Fortsetzung. Nur wenige Stunden nach seiner Vorstellung bei HT 16 stand der frühere Bundesliga-Profi im LOTTO-Pokal Hamburg bereits im Kader - und brauchte nicht lange, um in seinem ersten Spiel für den neuen Klub Spuren zu hinterlassen.

Beim 7:2-Erfolg von HT 16 bei Concordia Hamburg wurde Harnik in der 59. Minute für Zhi-Gin Andreas Lam eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt führte HT bereits mit 3:0. Deran Toksöz hatte in der 17. Minute das 1:0 erzielt, Elyesa-Kamil Pekin legte in der 22. Minute nach, Emmanuel Schlas erhöhte kurz vor der Pause auf 3:0. Concordia kam durch Mihai-Vladut Bitez in der 60. Minute noch einmal auf 1:3 heran. Dann begann Harniks erster Auftritt im HT-Trikot auch im Spielbericht sichtbar zu werden. In der 71. Minute traf der Zugang zum 4:1 und machte damit früh deutlich, dass er seine Torquote aus Dassendorfer Zeiten nicht an der Legienstraße gelassen hat.

HT zieht davon, Harnik setzt den Schlusspunkt Nur vier Minuten später erhöhte Mattia Maggio auf 5:1. Bitez verkürzte per Foulelfmeter in der 80. Minute noch einmal auf 2:5, ehe ein Eigentor von Ephrahim Kofi Asante in der 87. Minute das 6:2 für HT brachte. Den Schlusspunkt setzte wieder Harnik. In der 88. Minute traf der 39-Jährige zum 7:2-Endstand. Einwechslung, Doppelpack, Weiterkommen - viel besser hätte sein Debüt kaum laufen können. Für HT 16 wurde der Abend damit doppelt besonders. Der Oberligist zog nicht nur souverän in die nächste Runde ein, sondern präsentierte seinen prominenten Zugang direkt als Faktor. Harnik hatte in seinem kurzen Vorstellungsstatement angekündigt: „Ich hänge noch ein Jahr dran, ich freue mich drauf.“ Nach dem ersten Einsatz lässt sich ergänzen: Der Spaß scheint schnell begonnen zu haben. >>> Das ist Martin Harnik Hier lest ihr alles zur Vorstellung von Martin Harnik: Martin Harnik macht weiter! In der Oberliga und Debüt am Dienstag HT 16 hat am Dienstag einen spektakulären Zugang vorgestellt: Martin Harnik läuft künftig für den Oberligisten von der Legienstraße auf. Der frühere Bundesliga-Profi und österreichische Nationalspieler, der zuletzt sechs Jahre lang für die TuS Dassendorf spielte, hängt damit noch eine Saison dran - und könnte direkt am Abend erstmals im neuen Trikot im Einsatz sein.

Der Verein machte die Verpflichtung bewusst schon vor dem Pokalspiel öffentlich. Der Grund: Harnik steht nach Vereinsangaben bereits für das Oberliga-Duell gegen Concordia Hamburg in der 2. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg im Kader. In einem Video formuliert der 39-Jährige knapp, aber deutlich: „Ich hänge noch ein Jahr dran, ich freue mich drauf.“

Vom Gegner zum HT-Spieler

In der Vereinsmeldung klingt sofort eine persönliche Note mit. „Früher immer gegen HT und nun endlich für HT. Manche Geschichten brauchen eben ihre Zeit“, ordnet der Klub den Wechsel ein. Dazu begrüßt HT 16 seinen neuen Stürmer mit den Worten: „Willkommen in der Legienstraße, Hanno!“

Für den ältesten Sportverein der Welt, wie HT 16 in der Meldung selbst hervorhebt, ist der Transfer sportlich und namentlich ein Ausrufezeichen. Harnik bringt eine Vita mit, die in der Oberliga Hamburg ihresgleichen sucht. Der gebürtige Hamburger ist ehemaliger österreichischer Nationalspieler und kommt auf 68 Länderspiele mit 15 Toren.

Auch seine Profikarriere ist prominent. Harnik spielte unter anderem für SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und den Hamburger SV. Das DFB-Datencenter führt für seine deutschen Vereinsstationen insgesamt 425 Spiele und 138 Tore auf.

Nach Dassendorf nun Legienstraße

Zuletzt war Harnik einer der bekanntesten Namen der Oberliga Hamburg. Seit 2020 lief er für die TuS Dassendorf auf und prägte dort eine erfolgreiche Phase mit. Sein Abschied aus Dassendorf war nach sechs Jahren erfolgt, seine sportliche Zukunft galt zunächst als offen.

Nun ist klar: Harnik bleibt der Liga erhalten - nur in einem neuen Trikot. Für HT 16 ist das ein Coup, der sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, Nationalmannschaftsvergangenheit und Oberliga-Torinstinkt wechselt zu einem Klub, der nach dem Aufstieg in die Hamburger Beletage ohnehin um Stabilität und besondere Momente kämpft.

Gerade deshalb kommt der Zeitpunkt spannend. HT 16 ist in der Liga mit zwei Niederlagen gestartet, im Pokal aber eröffnet sich gegen Concordia direkt eine besondere Bühne. Beide Teams treffen als Oberligisten aufeinander, der Sieger steht in der nächsten Runde. Mit Harnik im Kader bekommt dieses Duell nun noch einmal deutlich mehr Strahlkraft.

Pokalduell bekommt neues Gesicht