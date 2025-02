Traumdebüt mit Dreierpack: Brasilianer führt Westerhausen zum Comeback

Nach einem Winter mit zahlreichen personellen Veränderungen drohte der Jahresauftakt des SV Westerhausen am Sonntag ein Fehlstart zu werden. Nach Treffern von Pierre Gnaka (12.), Joshua Steinbach (24.) und Malte Domitz (39.) lag die Wolfsberg-Elf im Heimspiel gegen den SV Fortuna Magdeburg zur Pause bereits mit 0:3 zurück - und doch jubelte sie am Ende über einen Zähler.

>> Luis Matheus Fortuna da Silva

Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung brachte Fortuna da Silva den Ball zum 1:3 über die Linie. Knapp 20 Minuten später traf er sehenswert per Volley aus 20 Metern zum Anschluss, brachte die 150 Zuschauer ins Staunen. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit - mit der letzten Aktion der Partie - sorgte der Brasilianer noch für den umjubelten 3:3-Ausgleichstreffer der Wolfsberg-Elf. Es war ein 45-minütiges Traumdebüt, das in Westerhausen wohl noch lange in Erinnerung bleiben dürfte. Alle Treffer und Highlights der Partie gibt es bei FuPa.tv im Video.