Traumdebüt für Stralau Coach - Köpenick nicht zu stoppen

Der sechste Spieltag der Landesliga Staffel 2 ist Geschichte. Mit spannenden Resultaten. Spitzenreiter SSC Teutonia und Verfolger Stern Marienfelde wollten ihre makellosen Serien verteidigen, das gelingt nur teilweise. Und für zwei Kellerkinder läuft es richtig gut. Alle Begegnungen in der NACHSCHAU
Tabellenführer SSC Teutonia 99 gerät früh in Rückstand, dreht die Partie aber eindrucksvoll und bleibt mit weißer Weste an der Spitze. Nach einem Rückstand durch Halilevic wirkt Teutonia zunächst geschockt. Doch nach dem Seitenwechsel spielt der Spitzenreiter seine ganze Klasse aus: Dewitz, Körner, M. Warchow und J. Warchow sorgen mit einem Viererpack für klare Verhältnisse. Teutonia bleibt damit mit 18 Punkten aus sechs Spielen das Maß der Dinge.
Wannsee feiert den ersten Saisonsieg, während Union 06 auch nach sechs Spielen punktlos bleibt. Nach torloser erster Halbzeit schlägt Wannsee nach der Pause eiskalt zu. Toure und Ricardo Schäfer nutzen zwei Chancen konsequent und bringen ihrem Team drei wichtige Punkte. Union 06 steckt dagegen tief im Tabellenkeller mit null Punkten
Sieben Tore, viele Emotionen: Liria holt sich den zweiten Saisonsieg und klettert in der Tabelle nach oben. Schon früh geht Biesdorf durch Schurke in Führung, Rothe legt nach. Doch Hassanazadeh hält Liria mit drei Treffern im Spiel. Nach der Pause erhöht Bernicke für die Gäste, bevor Jakupovic das Spiel endgültig zu Gunsten Lirias dreht. Für Fortuna Biesdorf bleibt es bei neun Punkten im Mittelfeld.
Berolina Stralau landet mit seinem neuen Trainer Fernando Rebora Boy, ausgerechnet beim starken VfB Hermsdorf, den ersten Saisonsieg. Hermsdorf geht durch Schneider in Führung, ehe ein Eigentor für den Ausgleich sorgt. Pilitz bringt Stralau dann sogar nach vorne. Kurz vor der Pause fällt durch ein weiteres unglückliches Tor wieder der Ausgleich. Doch im zweiten Durchgang macht Quaas mit seinem Doppelpack den Auswärtssieg perfekt. Stralau jubelt über die ersten drei Punkte, Hermsdorf bleibt bei 13 Zählern.
Türkiyemspor beweist Auswärtsstärke und schiebt sich in die Spitzengruppe. Schon früh sorgt Sennur für die Führung der Gäste. Nicolas bringt Viktoria nach der Pause zurück, doch Boakye und Ayvaz entscheiden die Partie mit späten Treffern für Türkiyemspor. Mit 13 Punkten steht das Team nun im oberen Drittel, Viktoria stagniert bei 9 Zählern.
Alle Spiele ab Donnerstag:
Meteor schießt Kladow förmlich vom Platz und hält Anschluss an die Tabellenspitze. Schon vor der Pause treffen Mahra, Mendy, Alkan und Karasu für eine klare Führung. Nach dem Seitenwechsel legen Mendy und Celik nach. Kladow gelingt durch Henke und Werber nur Ergebniskosmetik. Meteor hat nun 13 Punkte, Kladow bleibt ohne Zähler Schlusslicht.
Der KFC bestätigt seine starke Form und feiert einen klaren Heimsieg. Wittenburg trifft noch vor der Pause doppelt, Laske und Wiecker erhöhen im zweiten Durchgang. Majek erzielt den Ehrentreffer für Internationale. Köpenick bleibt damit mit 16 Punkten Zweiter hinter Spitzenreiter Teutonia. Internationale stagniert bei 7 Punkten.
Hansa 07 rettet sich in einem packenden Spiel in letzter Sekunde zu einem Punkt. Nach torloser erster Halbzeit geht Stern Marienfelde spät durch Ballwanz und Güneş in Front. Alles sieht nach einem Auswärtssieg aus, doch Trabandt trifft in der Schlussphase doppelt und sichert Hansa das Remis. Marienfelde bleibt oben dran, Hansa bei 10 Punkten im Mittelfeld.
