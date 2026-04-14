Traumdebüt für Justin Heekeren beim RSC Anderlecht

Großer Schritt für die Königsblauen im Zweitliga-Aufstiegsrennen und zugleich ein besonderer Moment für einen Ex-Spieler des FC Schalke 04 im Ausland: Während das Team von Miron Muslic am Sonntag mit dem 2:1-Topspielsieg in Elversberg die Tabellenführung festigte und ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga setzte, feierte Justin Heekeren in Belgien parallel sein persönliches Traumdebüt für den dortigen Top-Klub RSC Anderlecht.
Der Torhüter aus Alpen-Veen, der im Winter den Schritt in die Region Brüssel gewagt hatte, musste bei seinem neuen Arbeitgeber zunächst eine Menge Geduld mitbringen. Zwölf Spiele lang saß der 25-Jährige in der Jupiler Pro League nur auf der Bank, ehe er am Sonntag endlich seine Chance erhielt und diese gleich eindrucksvoll nutzen konnte. Heekeren kam zum Einsatz, weil sich Colin Coosemans verletzt hat. Wie lange der Stammkeeper ausfällt, ist noch unklar.
Beim nach Rückstand gefeierten 3:1-Heimsieg gegen KAA Gent wurde der gebürtige Xantener zu Beginn der Meisterrunde direkt zum „Man of the Match“ ausgezeichnet. Die Trophäe überreichte ihm das Vereinsmaskottchen. Ein Moment, den der Keeper im anschließenden Interview mit einem Augenzwinkern kommentierte: „Die nehme ich mit und stelle ich neben meine PlayStation.“ In der Meisterrunde kämpft der Schlussmann mit Anderlecht um den Einzug in die Qualifikation zur Europa League.
Auch abseits des Platzes sorgt Heekeren weiter für Aufmerksamkeit, vor allem über die sozialen Medien. Auf TikTok zeigte er sich zuletzt regelmäßig mit seiner Freundin Leonie und dem gemeinsamen Hund, die ihn stets begleiten. Die kurzen Clips geben Einblicke in sein neues Leben und kommen auch bei den Fans gut an.
Besonders emotional wurde es noch im Januar beim FC Schalke 04. In einem Instagram-Post verabschiedete sich Heekeren nach fast vier Jahren von seinem Herzensverein mit bewegenden Worten, von den alten Teamkollegen gab es viel Applaus.
„Ich kann einfach nur Danke sagen, bei jedem Einzelnen. Für mich ist es auch nicht leicht zu gehen. Gerade dieses Jahr ist die Mannschaft wie eine Familie geworden, mit dem ganzen Trainerteam – es war eine richtig geile Einheit. Ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr das Beste und das Maximum aus der Saison rausholt. Viel Erfolg und alles Gute auch persönlich.“
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Schalke-Fans meldeten sich unter dem Beitrag zu Wort, wünschten ihm alles Gute und verfolgten auch sein Debüt in Belgien. In den Kommentaren gab es viel Zuspruch.
Und auch Heekeren selbst bleibt den Schalkern als Fan emotional verbunden. Den Aufstiegskampf seines Ex-Klubs verfolgt er weiterhin genau. Nach dem geglückten Start in Anderlecht ist der frühere Jugendspieler des SSV Lüttingen nun auch sportlich in der neuen Heimat angekommen. Das Herz aber schlägt weiterhin ein Stück königsblau.