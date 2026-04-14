Traumdebüt für Justin Heekeren beim RSC Anderlecht

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Zahlreiche Schalke-Fans meldeten sich unter dem Beitrag zu Wort, wünschten ihm alles Gute und verfolgten auch sein Debüt in Belgien. In den Kommentaren gab es viel Zuspruch.

Und auch Heekeren selbst bleibt den Schalkern als Fan emotional verbunden. Den Aufstiegskampf seines Ex-Klubs verfolgt er weiterhin genau. Nach dem geglückten Start in Anderlecht ist der frühere Jugendspieler des SSV Lüttingen nun auch sportlich in der neuen Heimat angekommen. Das Herz aber schlägt weiterhin ein Stück königsblau.