Traumauftakt für Viktoria Winnekendonk

Viktoria Winnekendonk hat in der Kreisliga A Kleve/Geldern einen eindrucksvollen Start hingelegt. Die Mannschaft erreichte zum Auftakt ein 2:0 gegen den TSV Nieukerk, um sich am Sonntag mit einem 7:1-Erfolg beim Neuling Alemannia Pfalzdorf II erst einmal an die Tabellenspitze zu setzen. Doch Viktoria-Coach Johannes Rankers weiß die Dinge genau einzuordnen. Und deshalb sagt er das Sprüchlein auf, dass schon unzählige Trainer in seiner Situation aufgesagt haben. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt Rankers.

Eine Momentaufnahme, die aber sehr wichtig und angenehm für den Klub ist. Denn sie ist auch mehr als nur ein Fingerzeig, dass die Viktoria den großen Aderlass, den sie nach der vergangenen Saison hatte, bestens verkraftet hat. Dreimal in Folge hatte das Team den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp verpasst. Das war selbstverständlich eine Enttäuschung. Deshalb war es für Rankers auch keine große Überraschung, dass der eine oder andere Spieler im Sommer abgewandert ist.

„Schließlich sind einige Akteure auch mit der klaren Erwartung zu uns gekommen, dass sie in Winnekendonk mittelfristig in der Bezirksliga spielen werden. Das haben wir nicht geschafft. Deshalb ist es normal, dass einige Spieler sich jetzt einen anderen Verein gesucht haben“, so der Coach.

Torben Schellenberg zog es schon im Winter zum Bezirksligisten DJK Twisteden. Auch Igor Puschenkow (Viktoria Goch II), Dennis Belzek, Philipp Brock (beide Sportfreunde Brooekhuysen) und Fabian Rasch (DJK Twisteden) laufen mittlerweile in der Klasse auf, in die Viktoria Winnekendonk so gerne aufgestiegen wäre.

Anlass zu großer Sorge waren die Abgänge für Johannes Rankers und die Verantwortlichen nicht. Denn sie wussten, dass in den eigenen Reihen noch genug Potenzial schlummert. „Wir haben jetzt mit Ausnahme von dem einen oder anderen Jugendspieler, der seitdem aufgerückt ist, fast wieder den Kader beisammen, den wir vor drei Jahren nach dem Aufstieg in die Kreisliga A hatten. Und da sind wir immerhin Dritter geworden“, sagt Rankers.

Keine Frage: Die Viktoria ist durch die Abgänge auch irgendwie zu ihrem Glück gezwungen worden, wieder mehr auf eigene Kräfte zu setzen. „Wir hatten natürlich einen erheblichen Substanzverlust. Doch wir sind stolz darauf, dass dadurch wieder Spieler den Sprung in den Kader geschafft haben, die aus unserer Jugend stammen“, sagt Felix van Huet, der die Fußball-Abteilung mit Niels Honnen leitet.

Und für die Entwicklung des einen oder anderen jüngeren Kickers sei es, so Rankers, auch gut gewesen, dass er zwei Jahre in der zweiten oder auch dritten Mannschaft viel Spielpraxis habe sammeln können. „Wir haben den Akteuren immer gesagt, dass sie ihre Chance in der ersten Mannschaft wieder bekommen würden, wenn sie dran bleiben“, sagt der Trainer. Jetzt ist der Fall eingetreten.

Jannis Luyven, Oliver Berns, Manfred Stammen, Maxime Saskowski (alle Viktoria II), Hendrik van Leuven (Viktoria III), Samuel Bröcheler, Marco Thielen und Giuliano Diebels (alle eigene Jugend) sind aus den eigenen Reihen aufgerückt. Hinzu kamen externe Neuzugänge wie Wyatt Anyahiechi (SV Hönnepel-Niedermörmter), Farhad Mohammadi (SV Straelen) und Felix Gastens (A-Jugend Kevelaerer SV), der die vorläufige Nummer eins ist. Wenn Tim Verfürth wieder regelmäßig trainieren kann, wird es, so der Trainer, „einen offenen Konkurrenzkampf um den Platz im Tor geben“.

Erwartungen zurückgefahren

Die Viktoria musste bei der Zielsetzung zwar Abstriche machen. „Wir zählen diesmal nicht zu den Aufstiegskandidaten und wissen, dass wir Platz eins irgendwann abgeben werden und es Rückschläge setzen wird“, sagt Rankers. Aber er habe immer noch eine gute A-Liga-Mannschaft, die in der Lage sein müsste, einen Platz in der oberen Tabellenhälfte zu belegen. Auch Felix van Huet ist dieser Ansicht, „weil wir eine gute Vorbereitung hatten und die Trainingsbeteiligung sehr gut ist“.

Und der Kader wird ja noch stärker werden. Zum einen, weil Abwehrspieler Claas Gerlitzki, der bislang wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, in absehbarer Zeit wieder eine Option sein wird. Zum anderen, weil Spielmacher Luca Janssen nach einem Bruch der Kniescheibe im Spätherbst sein Comeback feiern wird.

Und in Sachen Offensivkraft scheint sich die Viktoria nach dem Verlust von Torben Schellenberg und Igor Puschenkow keine Sorgen machen zu müssen.

Luca Hamaekers scheint nahtlos in die Fußstapfen der beiden ehemaligen Torjäger zu treten. Fünf Treffer erzielte der 21-Jährige am Sonntag beim 7:1 gegen Alemannia Pfalzdorf II. Einmal hatte er schon zuvor gegen Nieukerk getroffen – macht Platz eins in der Torjägerliste der Kreisliga A.