Welch eine Rückkehr des Aufsteigers – Über 90 Minuten war der 1. FC Nordenham die spielbestimmende Mannschaft und ließ nie Zweifel in Sachen Heimsieg aufkommen. Die Gäste aus Rastede waren mit der geballten Offensivkraft der Hausherren schlichtweg und gerieten so richtig unter die Räder.

Gelungenes Heimdebüt des Landesligaabsteigers – Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte der VfL, dass in dieser Saison definitiv mit ihm zu rechnen ist. Mit einer 3:0 Führung ging es in die Halbzeit, woraufhin es die Gastgeber im zweiten Durchgang ein wenig ruhiger angingen. Am Ende wurde es ein ungefährdeter 4:0-Heimerfolg für Wildeshausen.