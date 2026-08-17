Traumauftakt für Fortuna: „Rückkehr ins Chemnitztal ist geglückt“

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

Der Neuanfang nach dem bitteren Abstieg aus der Sachsenliga hätte für den VfB Fortuna Chemnitz kaum eindrucksvoller ausfallen können. Am 1. Spieltag der Landesklasse Nord besiegte die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig vor 71 Zuschauern im heimischen Chemnitztal standesgemäß mit 6:1 (5:1). Über die sportliche Dominanz hinaus besaß der Nachmittag auch eine historische Note: Erstmals seit dem 26. Mai 2018 trugen die Chemnitzer wieder ein Pflichtspiel auf dem traditionellen Naturrasenplatz im Chemnitztal aus.

Die Gastgeber übernahmen vor Schiedsrichter Bürk Haubner von Beginn an das Spielgeschehen und setzten die Leipziger Hintermannschaft unter Dauerdruck. Bereits in der 5. Spielminute eröffnete Marius Wolny den Toreigen zur frühen Führung. Obwohl den Gästen durch Tim Wecker der postwendende Ausgleich gelang (10.), ließ sich die Fortuna nicht aus dem Konzept bringen. Louis Alexander Nickel (18.) und Lenny Pechmann (21.) schraubten das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 3:1. Erneut Wolny (38.) sowie Phil Mende per Foulelfmeter kurz vor dem Pausenpfiff (45.) sorgten bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse.

Chemnitz-Trainer Rocco Dittrich zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit dem ersten Pflichtspielauftritt der neuen Spielzeit. „Die Rückkehr ins Chemnitztal ist geglückt“, konstatierte der Coach nach dem souveränen Auftaktsieg. „Über 90 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir mit Tempo und Genauigkeit gespielt und uns dadurch viele Torchancen erspielt.“ Im zweiten Spielabschnitt wechselte Leipzigs Trainer Sebastian Berg gleich vierfach, was den Spielfluss der Gäste etwas stabilisierte. Die Chemnitzer kontrollierten das Geschehen weiterhin mühelos, ließen im Abschluss jedoch die letzte Konsequenz der ersten 45 Minuten vermissen. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Chris Meier in der Nachspielzeit (90.+2) zum 6:1-Endstand.