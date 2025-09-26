»Traumatisches Erlebnis«: Ansbachs schlechte Erinnerungen an Hankofen

Nach dem Punktgewinn am Dienstag in Burghausen geht die SpVgg Hankofen-Hailing gestärkt die kommende Aufgabe an. Am morgigen Samstag gastiert die SpVgg Ansbach im Maierhofer Bau-Stadion. Ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den unbedingt ein Heimsieg her soll. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Vor dem Trip nach Niederbayern äußerst sich Ansbachs Trainer Niklas Reutelhuber wie folgt: "Nach dem Buchbach-Sieg, der wichtig war, lautet die Schlagzeile vor dem Duell mit Hankofen: Wieder wichtig! Hankofen ist gerade zuhause sehr stark und eklig zu bespielen. Zweikämpfe liegen ihnen - aber auch uns. Und wir sind gut drauf, wollen die Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen. Zudem wollen wir das traumatische Erlebnis aus der Vorsaison, als wir in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg hergegeben und noch verloren haben, mit einem Erfolgserlebnis verarbeiten."