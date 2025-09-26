Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligavorschau
Tolle Entwicklung: Der 19-jährige Baran Berk (li.) hat sich mittlerweile zum Stammspieler gemausert in Hankofen. – Foto: Charly Becherer
»Traumatisches Erlebnis«: Ansbachs schlechte Erinnerungen an Hankofen
Samstag - 11. Spieltag: Die "Dorfbuam" schließen die Englische Woche mit einem Heimspiel gegen die Mittelfranken ab
Nach dem Punktgewinn am Dienstag in Burghausen geht die SpVgg Hankofen-Hailing gestärkt die kommende Aufgabe an. Am morgigen Samstag gastiert die SpVgg Ansbach im Maierhofer Bau-Stadion. Ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den unbedingt ein Heimsieg her soll. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Das sagt Hankofens Cheftrainer Tobias Beck vor der Partie gegen die Mittelfranken: "Ein sehr wichtiges Heimspiel. Beide Mannschaften sind gut drauf. Unsere Leistungen zuletzt gegen die Topteams FC Bayern II, Würzburger Kickers und den SV Wacker haben gepasst. Wir waren am Dienstag immerhin die erste Mannschaft in dieser Saison, die in Burghausen zu Null spielen und einen Punkt entführen konnte. Ich denke, eine Entwicklung ist deutlich erkennbar. Gerade hinsichtlich der Intensität konnten wir eine Schippe drauflegen. Ansbach wird nach dem 3:1-Sieg gegen Buchbach mit großem Selbstvertrauen zu uns kommen. Wir stellen uns auf einen sehr wuchtigen Gegner ein."
Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Bis auf die Langzeitausfälle Samuel Pex und David Löffler können die Hausherren aus dem Vollen schöpfen.
Komplett konsterniert waren die Ansbacher Kicker nach dem letzten Auftritt in Hankofen. – Foto: Paul Hofer
Vor dem Trip nach Niederbayern äußerst sich Ansbachs Trainer Niklas Reutelhuber wie folgt: "Nach dem Buchbach-Sieg, der wichtig war, lautet die Schlagzeile vor dem Duell mit Hankofen: Wieder wichtig! Hankofen ist gerade zuhause sehr stark und eklig zu bespielen. Zweikämpfe liegen ihnen - aber auch uns. Und wir sind gut drauf, wollen die Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen. Zudem wollen wir das traumatische Erlebnis aus der Vorsaison, als wir in den Schlussminuten einen sicher geglaubten Sieg hergegeben und noch verloren haben, mit einem Erfolgserlebnis verarbeiten."
Personalien SpVgg Ansbach: Hinter den Einsätzen von Tarkan Ücüncü und Ben Müller steht noch ein Fragezeichen. Matthias Hahn fehlt langzeitverletzt und wird erst nach der Winterpause zurückkehren. Ansonsten sind alle Mann an Bord.