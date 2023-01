Traum von David Tritschler, Freiburger FC, ist noch nicht ausgeträumt Nach einigen Rückschlägen nimmt der Angreifer, der aus Hinterzarten stammt, nun einen weiteren Anlauf

Dass der Fußball auch seine romantische Seite hat, wissen wir nicht erst seit dem WM-Finale 2022, als Lionel Messi auf den letzten Schritten seiner Karriere doch noch der ganze große Coup gelang. Die weltweit wohl beliebteste Sportart bietet in ihrer vielfältigen Palette an Geschichten nahezu alles. Rasante Aufstiege, Talente im Sinkflug aber eben auch den Weg auf einer dem Protagonisten schier endlos erscheinenden Treppe, auf welcher der Gang nach oben nicht selten von Rückschlägen und Widerständen geprägt ist. Es braucht Durchhaltevermögen, Disziplin und Nehmerqualitäten, um den Weg in den Profifußball zu schaffen.

David Tritschler sind derartige Ratschläge nicht neu. Der 19-Jährige beschäftigt sich seit Kindertagen mit dem Traum im Profifußball unterzukommen. Dabei war auch seine Treppe bisher keineswegs frei von Stolperfallen. "Ich habe den Spaß am Fußball zwischenzeitlich verloren", sagt er rückblickend.



Aber der Reihe nach: Mit seinen 19 Jahren hat der junge Fußballer, dessen Familie den Kesslerhof in Hinterzarten bewirtschaftet, bereits einiges erlebt. Aus der Jugend des SV Hinterzarten gelang ihm der Sprung zur U13 des SC Freiburg. "Bis zur U17 war ich beim Sportclub, anschließend wurde ich aussortiert", erzählt er. Das nahezu tägliche Pendeln aus Hinterzarten an die Fußballschule hatte ein abruptes Ende. "Das hat mich in ein kleines Loch geworfen." Doch der Familienmensch bleibt am Ball. Auch wenn es auf der einstigen Erfolgstreppe nun zwei Stufen nach unten geht, will er den Traum vom Profifußball noch nicht aufgeben. In der Jugend des Freiburger FC sollen die nächsten Schritte nach oben gelingen. Zur großen Geschichte im BZ-Plus-Artikel.