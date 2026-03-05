Traum vom Pokalfinale lebt: Diese Halbfinals warten auf die Junioren

– Foto: Kevin Schuon

Im wfv-Pokal der Junioren sind die nächsten Entscheidungen ausgelost worden. In den Wettbewerben der A-, B- und C-Junioren stehen die Halbfinalpaarungen fest, teilweise allerdings noch unter Vorbehalt der ausstehenden Viertelfinalspiele.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

A-Junioren

Bei den A-Junioren trifft der Sieger der Partie zwischen dem FV Ravensburg und dem 1. FC Heidenheim 1846 auf den Gewinner des Duells zwischen dem VfB Stuttgart und dem SSV Ulm 1846 Fußball.

Im zweiten Halbfinale stehen sich der SV Böblingen und SGV Freiberg Fußball gegenüber.

B-Junioren

Der Sieger der Begegnung zwischen dem VfR Aalen und den SV Stuttgarter Kickers trifft im Halbfinale auf den VfB Stuttgart.

In der zweiten Partie empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den Gewinner der Begegnung zwischen dem SV Zimmern o. R. und dem 1. FC Heidenheim 1846.

C-Junioren

Bei den C-Junioren trifft der VfR Aalen im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem VfB Stuttgart.

Das zweite Halbfinale bestreiten der FV Ravensburg und die SV Stuttgarter Kickers.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________