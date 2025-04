Traum vom Klassenerhalt lebt für Neubörger wieder

Es war eine Art Abstiegsduell zwischen dem SV Neubörger und dem SV DJK Werpeloh. Eigentlich ist es überraschend, dass die Werpeloher so weit unten in der Tabelle stehen, denn sie spielten eine sehr gute Saison in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord, verloren aber aufgrund vieler Verletzungen die letzten drei Spiele. So auch gestern, als die Heimmannschaft mit 5:0 gewann