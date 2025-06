„Traum vom Aufstieg ist noch nicht fertig geträumt“ – Fischbachau zu Gast in Reisach

Nach einer starken Saison wartet mit der Relegation der krönende Abschluss auf die SF Fischbachau. Die Sportfreunde treten heute ab 19 Uhr zum Hinspiel in Sachsenkam an, Gegner SG Reisach kommt dann direkt am Montag zum Rückspiel nach Fischbachau.

Für die Sportfreunde geht es somit in zwei Spielen um den Aufstieg. Dies wird jedoch keine einfache Aufgabe, da die Reisacher in einer Liga mit 15 Mannschaften einen soliden elften Platz erreichen konnten. Trotzdem ist man in Fischbachau zuversichtlich, zumal sich die zuletzt angeschlagenen Spieler regenerieren konnten und voraussichtlich fit sein werden. Mit zuletzt vier Siegen bei 15:1 Toren ist die aktuelle Form der Sportfreunde gut. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen die SG Tegernseer Tal, bei dem die Fischbachauer auch schon einmal testen konnten, wie sie sich in engen Spielen schlagen. „Unsere Form stimmt, wir müssen es halt auf den Platz bringen“, meint Trainer Hans Ostner.