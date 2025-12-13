Traum-Treffer von Spelles Elias Strotmann

Der Treffer von Elias Strotmann vom Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus zum im Heimspiel gegen den Heeslinger ist vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) für den Wettbewerb Tor des Monats November nominiert worden. Bis zum 17. Dezember einschließlich kann abgestimmt werden.

Das spektakuläre siebte Saisontor von Strotmann hat schon für reichlich Aufsehen und großes Interesse in den sozialen Medien gesorgt. Der 28-Jährige eroberte den Ball an der Mittellinie, schaute kurz auf und zog dann von der Mittellinie ab. Die Kugel senkte sich bei einer Flugbahn von rund 50 Metern über den zurück eilenden Torwart Jeroen Gies ins Netz. Es war das 4:1 in der 39. Minute. Elf Minuten zuvor hatte der Speller Mittelstürmer zum 3:1 getroffen. Am Ende hieß es 6:2.

Strotmann, der bei den Minikickern des FC Schapen mit dem Fußballspielen begann, fand über Westfalia Hopsten, Emsdetten 05, den SV Mesum und den 1. FC Gievenbeck in der vergangenen Saison den Weg nach Spelle. Aktuell fällt er wegen einer schweren Knieverletzung lange aus. Er hat dem SC Spelle-Venhaus mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr höherklassig aktiv sein wird, da er schon zum zweiten Mal nach einem Kreuzband(an)riss pausiert. Der SCSV bedauert die Entscheidung, kann sie aber nachvollziehen. „Wir wünschen Elias alles Gute für die Zukunft“, sagt der Sportliche Leiter Markus Schütte.