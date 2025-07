Traum-Start für SpVgg Altenerding - Achtungserfolg beim Aufstiegsaspiranten

Die Partie aber begann mit einer Schrecksekunde. Als Samuel Kronthaler an der eigenen Strafraumgrenze einen fatalen Fehlpass spielte, sah Sebastian Mack, dass Keeper Lukas Loher noch einige Meter vor seinem Tor stand, doch der Altenerdinger Torhüter kam mit den Fingerspitzen noch dran und lenkte den Ball über die Latte (2.) Doch nach einer Viertelstunde musste Loher dann doch hinter sich greifen und sah nicht gut aus. Als er einen 17-Meter-Flachschuss von Niklas Kiermeier nach vorne abprallen ließ, war der stark spielende Kilian Knöferl zur Stelle und staubte zur ASV-Führung ab.

Nach Wiederbeginn gute Chancen auf beiden Seiten. In der 61. Minute aber jubelten die Gäste. Als Takruri bei einem starken Sololauf kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht wurde, nahm Leonardo Tunjic beim daraus resultierenden Freistoß genau Maß und traf unhaltbar halbhoch ins lange Eck. Nun hatte die SpVgg die Kontrolle über das Spiel. Zehn Minuten vor dem Ende beraubten sich die Gastgeber selbst ihrer Chance, denn nach einem Pass von Bilalli klärte David Dworsky mit der Hand vor Jannik Obermaier. Der Youngster wäre ohne das Handspiel durch gewesen, der Platzverweis war gerecht.

Trotz allem versuchte der ASV die Wende zu erzielen, lief dann aber in die entscheidenden Konter. Drei Minuten vor dem Ende nahm nach einem Zuspiel von Marco Baumann Kollege Tunjic Maß, und hatte diesmal auch noch das nötige Glück, dass der leicht abgefälschte Ball unhaltbar für Fängewisch den Weg ins Netz fand, 3:1. In der letzten Minute kam Obermaier bei einem weiteren Gegenstoß an der linken Strafraumecke zum Abschluss. Zunächst konnte Fängewisch noch abwehren, doch die Kugel landete bei Flores, der noch einen Haken um seinen Gegenspieler machte, ehe er dann für den 4:1-Endstand sorgte.