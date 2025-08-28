Traum- oder Fehlstart? »Halbes Team hat mit Schmerzmitteln gespielt«

Es ist Zeit für eine erste kleine Zwischenbilanz. Traum- oder Fehlstart? Das ist die Frage, die FuPa vor dem 8. Spieltag der Bayernliga Nord beschäftigt. Und grundsätzlich kommen die Antworten der 17 Teams ohne große Auffälligkeiten daher. Es gibt, wie üblich, die Enttäuschten, die Überraschten - und die, die genau da stehen, wo man sie erwartet hatte.

Zur erstgenannten Kategorie gehören neben den bnoch sieglosen Würzburg und Großschwarzenlohe allen voran Gebenbach - und das nicht nur wegen der 1:7-Pleite am Mittwochabend. "Absoluter Fehlstart", urteilt DJK-Trainer Markus Kipry schonungslos. "Einem überzeugenden Auftritt gegen Würzburg stehen drei richtig schlechte Spiele gegenüber." Es wird deutlich: Im Landkreis Amberg-Sulzbach muss eine Trendwende her, der Coach nimmt am kommende Wochenende seine Mannschaft in die Pflicht. Das krasse Gegenteil zur Lage bei den Oberpfälzern: Fortuna Regensburg, Neumarkt - und die SpVgg Bayern Hof. Vom traditionellen Hintergrundrauschen auf der Grünen Au lassen sich die Schödel-Mannen nicht ablenken: Der famos in die Saison gestartete Traditionsverein ist vorläufig Tabellenführer. "Da war so natürlich nicht zu erwarten. Es ist für uns eine schöne Momentaufnahme, mehr aber auch nicht. Wir wissen das alles ganz gut einzuschätzen", sagt Manager Thomas Popp dazu. So weit, so gut - so normal. Die Bayernliga Nord wäre aber nicht die Bayernliga Nord, wenn es nicht doch noch eine Außergewöhnlichkeit gäbe. In diesem Zusammenhang ist es der TSV Neudrossenfeld. Die Oberfranken rangieren derzeit auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz, auch im Pokal haben Kolb, Hofmann & Co. für Furore gesorgt. Aber: Aufgrund des knallharten Auftaktprogrammes pfeift die Baumer-Truppe aus dem letzten Loch - "im Pokal hat das halbe Team mit Schmerzmitteln gespielt". Insgesamt wählt Fußballchef Daniel Stocker in seiner Gesamteinordnung dann alles in allem auffällige Worte: "Wer diese Top 5 zum jetzigen Zeitpunkt vorhergesagt hat, dem möchte ich sagen: Hättest du lieber mal Euro-Jackpot gespielt. Unglaublich was in der Liga bislang abgeht, insofern ist es ein toller Start von uns und jeder Punkt hilft, um den Klassenerhalt zu erreichen." Spielfrei: ASV Neumarkt Freitag

Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Nach einer Woche zum absoluten Vergessen nehmen wir nun voller Überzeugung einen neuen Anlauf auf den ersten Dreier der Saison. Vergangenes haben wir mit der Mannschaft besprochen und richten unseren Blick nun nach vorne. Dort wartet auf uns mit dem FC Coburg ein sehr guter Aufsteiger auf uns, der aus dem vergangenen Sieg sicher sehr viel Energie und Selbstvertrauen gezogen hat. Entsprechend erwarte ich einen frech aufspielenden Gegner, der uns immer wieder mit Nadelstichen zusetzen möchte. Wir müssen daher viel organisierter in der Restverteidigung und dem defensiven Umschaltspiel agieren als zuletzt." Personal: Die Lage ist kritisch, mehr soll nicht verraten werden. Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Vergangene Woche haben wir einen wichtigen Heimerfolg gegen Erlangen gefeiert. Vor allem haben da die Grundtugenden gestimmt. Genauso wollen wir auch am Freitag in Würzburg auftreten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung die drei Punkte mitnehmen." Personal: Maximilian Transiska (Sperre), Norik Höhn, Maximilian Kling, Ricardo König, Lars Schilling (alle verletzt) und Jonathan Baur (privat verhindert) können nicht auflaufen.

Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Manchmal gibt es eben Spiele, in denen man eine komplette Halbzeit auf ein Tor spielt - und dennoch nicht gewinnt. Die Partie in Neumarkt hätte anders ausgehen können, vielleicht sogar müssen. Aber dennoch alles gut. Die Jungs haben alles gegeben. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen. Es macht Spaß, in dieser Liga Gas zu geben - und das werden wir auch machen, zumal ein Kerwa-Spiel ansteht!" Personal: Daniel Rorth und Muhamed Celahmetovic weilen im Urlaub, der Einsatz von Tugay Akbakla ist fraglich. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Der Heimsieg gegen Großschwarzenlohe - der erste seit Herbst 2024 - war für uns sehr wichtig. Schön war das Spiel nicht, glücklich vielleicht - am Ende sind es drei Punkte, die gut für den Kopf sind. Stadeln wird nun ein dickes Brett. Alleine die Tabelle sagt aus, dass es sich um ein Top-Team handelt. Entsprechend fokussiert werden wir dieses Spiel angehen und natürlich wollen wir Zählbares mitnehmen." Personal: Dauerverletzt sind Simon Kollmer, Luca Leistner und Jonah Schildbach.

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Mit Fortuna Regensburg kommt eine Mannschaft zu uns, die sich über drei Spielzeiten hinweg zu einem Top-Team entwickelt hat. Junge, talentierte Spieler gepaart mit erfahrenen Akteuren haben eine gute und erfolgreiche Mischung ergeben. Deswegen wird es ein sehr schwieriges Spiel für uns. Grundsätzlich sind wir aber bereit, wir freuen uns auf dieses Kräftemessen. Wir wollen nach der Niederlage zuletzt, die sehr unglücklich war, eine Reaktion zeigen." Personal: Jeffrey Obst (Blinddarm-OP), Sascha Luft, Oliver Harandt (beide Kreuzbandriss) sowie Luka Kovacic (Bänderriss) befinden sich im Krankenstand. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Flutlicht am Freitagabend: Wir freuen uns auf ein gutes Spiel gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga." Personal: Mario Baldauf und Martin Sautner bleiben die Sorgenkinder.

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Kornburg ist eine sehr erfahrende Mannschaft. Mit Götz, Moos und Klaus haben sie nochmal richtig Qualität aufgesattelt. Ihre individuelle Klasse an Einzelspielern ist schon außerordentlich. Mit ihrer Erfahrung, Qualität und ihren Fähigkeiten gehören sie zu den Top-Teams der Liga. Ein großer Brocken, der auf uns zukommt." Personal: Jakub Hrudka (verletzt) und Michael Lamecker (krank) müssen zuschauen, den angeschlagenen Niko Becker und Finn Steinhauser droht ein ähnliches Schicksal. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Wenn bei uns alle Mannschaftsteile ineinandergreifen, dann sind wir auch schwer zu schlagen. Das nehmen wir insbesondere aus dem Würzburg-Spiel mit. Aktuell haben wir zudem 14 Tore geschossen, was für mich auch interessant ist. Nach dem Skandalspiel vergangenes Jahr in Cham, als der inzwischen abgestiegene Schiedsrichter uns nur noch sieben Mann am Platz gelassen hat, wollen wir dieses Jahr einen erfolgreicheres Spiel hinlegen. Die enorme Heimstärke von Cham macht den Reiz umso größer." Personal: Nach einem großen Engpass zuletzt wird es wieder einfach. Nur Justin Mrozek, Marco Janz(beide Urlaub) und Bastian Herzner (Rippenprellung) fehlen.

Markus Kipry (Trainer, Gebenbach): "Es gibt nicht viel zu sagen: Wir brauchen eine Reaktion! Entsprechend steht die Mannschaft in der Pflicht. Wir spielen gegen einen absoluten Topfavoriten, der sicherlich nicht ganz so gut gestartet ist. Wer Eltersdorf kennt, weiß, dass sie jedoch am Ende wieder ganz oben stehen werden." Personal: Alle Mann sind fit. Timo Engelhardt (Sprecher, Eltersdorf): “Das Spiel gegen Cham war bisher unser bestes. Da hat so vieles gestimmt vom Einsatz und der Kampfbereitschaft - und dann wirst du am Ende auch belohnt. Wenn du das exakt so wieder gegen Gebenbach ablieferst, dann bin ich optimistisch, dass wir drei Punkte mitnehmen.” Personal: Bei Axel Hofmann zwickt noch die Wade, sein Einsatz ist fraglich. Verletzt fehlen weiterhin: Kevin Bär (Langzeitverletzung), Tobias Herzner (Teilriss des Kreuzbands), Marco Niedermayer (Muskelfaserriss), Felix Rippert (Außenbandriss) und Niclas Egerer (Achillessehnenriss).

Auweh, Gebenbach! Die DJK muss liefern - möglichst schnell... – Foto: Ernst Blank

Fabian Schäll (Spielertrainer, Großschwarzenlohe): "Nach einer sehr bitteren Niederlage in Bamberg samt Kreuzbandriss unseres Kapitänes gilt es für uns noch enger zusammen zu rücken. Ich wünsche mir einfach, dass wir mutig in das Spiel gehen. Und wenn wir unsere Chancen nutzen, klappt es auch mit den ersten Heimpunkten. Insgeheim hoffe ich ja auch auf ein paar Zuschauer, die auf den Stadionbesuch beim Club verzichten: Bei uns können die Zuschauer Einsatz, Wille und die beste Bratwurst genießen." Personal: Tim Koszorus (krank), Sebastian Kräftner (Knieverletzung), Maximilian Merk, Christoph Schulz, Justin Opcin (alle Kreuzbandriss), Jan Sperber (privat verhindert) und Philipp Schwarz (gesperrt) sind nicht mit dabei. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach der nächsten Englischen Woche und dem nächsten Pokalfight über 98 Minuten kommt nun das schwerste Spiel der Saison, weil's ja vermeintlich so einfach ist, gegen den Letzten zu gewinnen. Bla bla ... Die andauernde Doppelbelastung war zuletzt brutal, keine Frage. Seit dem 1. Spieltag haben die Jungs nun zehn Partien in den Beinen, Großschwarzenlohe erst sieben. Im Pokal hat das halbe Team mit Schmerzmitteln gespielt und wir haben leider weitere Verletzte zu beklagen. Aber wer das als Alibi sieht, versteht mich falsch. Es ist eine Feststellung, was die Jungs zuletzt geleistet haben und nur mit dieser Mentalität und Körperlichkeit können wir weiter bestehen. Der nächste Gegner ist deutlich besser als ihr Tabellenplatz." Personal: Die hohe Belastung fordert ihren Tribut: Unzählige Fragezeichen und Wehwehchen. Samstag

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Mit den Jungschanzern erwarten wir eine sehr spielstarke Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist. Trotz aller Euphorie müssen wir tierisch aufpassen, nicht ins offene Messer zu laufen. Es gilt die richtige Balance zwischen Defensive und Offensive zu finden. Grundsätzlich wollen wir mit einer starken Leistung die Au wieder anzünden. Wir rechnen wieder mit annähernd 1000 Zuschauern." Personal: Kapitän Kaan Gezer kehrt zurück und komplettiert den Kader. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Wir fahren zu einer - im Vergleich zur Vorsaison - deutlich besseren Hofer Mannschaft. Auf der Grünen Au ist es brutal unangenehm zu spielen. Bereits in der vergangenen Spielzeit haben wir dort gemerkt, wie geschlossen, aggressiv und intensiv die Truppe ist." Personal: Neben den bekannten Langzeitverletzten grassiert weiter die Grippe: Nuredin Rexhepi und Justin Nottrodt sind krank.

