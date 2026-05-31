Traum lebt: VfB Hilden feiert Feese-Treffer in der Nachspielzeit

Der VfB Hilden feiert den späten Soegtreffer gegen Monheim. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB Hilden ist weiter voll auf Kurs. Am vorletzten Spieltag in der Oberliga Niederrhein bezwang das Team von Tim Schneider den 1. FC Monheim mit 1:0 und geht damit als Tabellenführer in das große Saisonfinale. Erst in der Nachspielzeit erlöste Etienne Feese die mehr als 1.500 Zuschauer. Emotional wurde es nach dem Abpfiff für Kapitän Fabian zur Linden, für den es das letzte Heimspiel war. Er beendet im Sommer seine Karriere.

"Es war das erwartet schwere Spiel, wie es gegen Monheim immer ist", resümierte Schneider nach Abpfiff. Seine Elf tat sich sichtlich schwer und fand zunächst kaum einen Zugang zur Partie. Entsprechend chancenarm verlief die Anfangsphase, in der sich das Geschehen weitestgehend zwischen den Strafräumen abspielte. Der VfB wirkte ob des immer wahrscheinlicher werdenden Aufstiegs in die Regionalliga West nervös. So dauerte es über eine halbe Stunde, ehe Feese die erste nennenswerte Chance bekam. Von der linken Seite kam der Ball flach ins Zentrum, wo es dem Offensivmann aber nicht gelang, das Spielgerät im Kasten zu platzieren (32.).

Nach dem Seitenwechsel war es ein ausgeglichenes Spiel. Als Aleksandar Bojkovski den richtigen Moment für den Abschluss verpasste, hatte er noch das Auge für den gut postierten Isaac Kang. Aus 25 Metern setzte der die Kugel nur knapp neben den Pfosten (56.). Die große Chance auf den Führungstreffer vergab Nick Sangl, der vom Elfmeterpunkt an Monheims Keeper Luca Fenzl scheiterte (68.). Je länger die Begegnung dauerte, desto nervöser wurden auch die Zuschauer. Das 3:1 von Ratingen 04/19 gegen die DJK Adler Union Frintrop hatte längst die Runde gemacht und es war klar, dass Hilden gewinnen muss, um am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand zu haben.

Elfmeter-Entscheidung wirft Fragen auf

Neun Minuten vor dem Ende gab es erneut Strafstoß für den VfB - dachten zumindest alle. Tom Meurer warf sich in einen strammen Schuss von Sangl und blieb benommen liegen. Der Unparteiische zeigte gleich auf den Punkt, nahm diese Entscheidung wenig später aber zurück. Ein Elfmeter war es in der Tat wohl nicht, Ecke für Hilden hätte es aber geben müssen. Warum es mit Schiedsrichterball weiterging, verstand niemand so richtig, auch Schneider war ratlos. "Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Elfmeter da zurückgenommen wurde. Sonst heißt es immer, es war eine Tatsachenentscheidung. Aber gut, wenn es am Ende den Regeln entspricht, haben wir in der Situation halt Pech gehabt.