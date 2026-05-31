Traum lebt: VfB Hilden feiert Feese-Treffer in der Nachspielzeit

Der VfB Hilden ist weiter voll auf Kurs. Am vorletzten Spieltag in der Oberliga Niederrhein bezwang das Team von Tim Schneider den 1. FC Monheim mit 1:0 und geht damit als Tabellenführer in das große Saisonfinale. Erst in der Nachspielzeit erlöste Etienne Feese die mehr als 1.500 Zuschauer. Emotional wurde es nach dem Abpfiff für Kapitän Fabian zur Linden, für den es das letzte Heimspiel war. Er beendet im Sommer seine Karriere.
"Es war das erwartet schwere Spiel, wie es gegen Monheim immer ist", resümierte Schneider nach Abpfiff. Seine Elf tat sich sichtlich schwer und fand zunächst kaum einen Zugang zur Partie. Entsprechend chancenarm verlief die Anfangsphase, in der sich das Geschehen weitestgehend zwischen den Strafräumen abspielte. Der VfB wirkte ob des immer wahrscheinlicher werdenden Aufstiegs in die Regionalliga West nervös. So dauerte es über eine halbe Stunde, ehe Feese die erste nennenswerte Chance bekam. Von der linken Seite kam der Ball flach ins Zentrum, wo es dem Offensivmann aber nicht gelang, das Spielgerät im Kasten zu platzieren (32.).
Nach dem Seitenwechsel war es ein ausgeglichenes Spiel. Als Aleksandar Bojkovski den richtigen Moment für den Abschluss verpasste, hatte er noch das Auge für den gut postierten Isaac Kang. Aus 25 Metern setzte der die Kugel nur knapp neben den Pfosten (56.). Die große Chance auf den Führungstreffer vergab Nick Sangl, der vom Elfmeterpunkt an Monheims Keeper Luca Fenzl scheiterte (68.). Je länger die Begegnung dauerte, desto nervöser wurden auch die Zuschauer. Das 3:1 von Ratingen 04/19 gegen die DJK Adler Union Frintrop hatte längst die Runde gemacht und es war klar, dass Hilden gewinnen muss, um am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand zu haben.
Neun Minuten vor dem Ende gab es erneut Strafstoß für den VfB - dachten zumindest alle. Tom Meurer warf sich in einen strammen Schuss von Sangl und blieb benommen liegen. Der Unparteiische zeigte gleich auf den Punkt, nahm diese Entscheidung wenig später aber zurück. Ein Elfmeter war es in der Tat wohl nicht, Ecke für Hilden hätte es aber geben müssen. Warum es mit Schiedsrichterball weiterging, verstand niemand so richtig, auch Schneider war ratlos. "Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Elfmeter da zurückgenommen wurde. Sonst heißt es immer, es war eine Tatsachenentscheidung. Aber gut, wenn es am Ende den Regeln entspricht, haben wir in der Situation halt Pech gehabt.
Somit ging es beim Stand von 0:0 in die Nachspielzeit. Hilden war inzwischen am Drücker, doch Monheim hielt gut dagegen und war bei Kontern mehr als einmal gefährlich. In der Schlussphase hatte Hilden gleich mehrere Großchancen. Pascal Weber scheiterte aus aussichtsreicher Position gleich doppelt, besser machte es Feese, der im Getümmel den Ball irgendwie über die Linie drückte und einen unbändigen Jubel entfachte. "Wir haben bis zum Schluss daran geglaubt. Die Mannschaft hat eine tolle Reaktion gezeigt. Wir sind überglücklich und haben eine weitere Chance in St. Tönis", erklärte Schneider abschließend.
VfB 03 Hilden – 1. FC Monheim 1:0
VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Len Heinson, Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke (75. Emmanuel Yeboah), Lukas Lier, Pascal Weber, Mohamed Cisse, Etienne Feese (99. Luke Kawabe) - Trainer: Tim Schneider
1. FC Monheim: Luca-Christian Fenzl, Kai Schneider, David Etiosa Galonske (46. Tom Hirsch), Emin Safikhanov, Niclas Isaac Ferreira Zufelde, Tom Meurer, Talha Demir, Tim Klefisch, Isaac Kang (93. Mohamed El Mouhouti), Aleksandar Bojkovski, Kameron Joseph Blaise (72. Zissis Alexandris) - Trainer: Dennis Ruess
Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 1550
Tore: 1:0 Etienne Feese (90.+4)
Besondere Vorkommnisse: Nick Sangl (VfB 03 Hilden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Luca-Christian Fenzl (68.).
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