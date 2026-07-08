Traum-Halbfinale beim RNL-Turnier: SVA gegen SGH

„Ich kann hier mit dem Rückhalt von jeder Menge Erfahrung in der zentralen Defensive befreit aufspielen“, bekannte SVA-Neuzugang Jan Wingenter nach der Partie. Der Wallhäuser war so etwas wie der Mann des Tages. Sein satter 16 Meter-Schuss brachte die Alemannia in Führung (51.), dann erhöhte er auf Vorlage des umtriebigen Manel Goncalves aus kurzer Entfernung und sorgte für die frühe Vorentscheidung (54.). „Tore kannst du nur schießen, wenn du das Vertrauen hast, und hier ist das so“, bilanzierte der 24-Jährige, der sich an der Waldstraße „wie zuhause“ fühlt. Treffer Nummer drei für die Grün-Weißen besorgte Mahdi Mehnatgir auf Vorarbeit von Ben Grünewald (83.) und setzte damit einen Kontrapunkt zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, für den TSG-Neuzugang Laurenz Bubach aus 20 Metern verantwortlich zeichnete.