Traum-Halbfinale beim RNL-Turnier: SVA gegen SGH

Waldalgesheim. Es kommt tatsächlich zum Traum-Halbfinale der Planer des 36. Rhein-Nahe-Liga-Turniers des SV Alemannia Waldalgesheim um Turnierchef Peter Wils und Sportchef Hans-Joachim Blum. Die Gastgeber treffen am Freitag um 18 Uhr auf Verbandsliga-Konkurrent SG Hüffelsheim. Danach steht der TSV Schott Mainz in der Vorschlussrunde und wird sich aller Voraussicht sowie vorbehaltlich der Ergebnisse des letzten Gruppenspieltags nach mit Eintracht Bad Kreuznach messen.
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„Ich kann hier mit dem Rückhalt von jeder Menge Erfahrung in der zentralen Defensive befreit aufspielen“, bekannte SVA-Neuzugang Jan Wingenter nach der Partie. Der Wallhäuser war so etwas wie der Mann des Tages. Sein satter 16 Meter-Schuss brachte die Alemannia in Führung (51.), dann erhöhte er auf Vorlage des umtriebigen Manel Goncalves aus kurzer Entfernung und sorgte für die frühe Vorentscheidung (54.). „Tore kannst du nur schießen, wenn du das Vertrauen hast, und hier ist das so“, bilanzierte der 24-Jährige, der sich an der Waldstraße „wie zuhause“ fühlt. Treffer Nummer drei für die Grün-Weißen besorgte Mahdi Mehnatgir auf Vorarbeit von Ben Grünewald (83.) und setzte damit einen Kontrapunkt zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer, für den TSG-Neuzugang Laurenz Bubach aus 20 Metern verantwortlich zeichnete.
Der ehemalige Hackenheimer Bubach war ebenso zufrieden wie sein Coach Timo Schmidt. „Wir spielen Fußball. Das macht Spaß. Heute haben wir gizt aus dem Block heraus verteidigt, waren aber leider in den ersten Minuten nach der Pause im Tiefschlaf“, so der 25-jährige Rechtsfuß. „Wir haben experimentiert“, beschrieben Schmidt und sein Alemannia-Pendant Elvir Melunovic die Partie. Der Verbandsligist war in den zweiten 45 Minuten deutlich effektiver, auch wenn noch viel Luft nach oben blieb.
Von Beginn an sorgte der TSV Schott gegen den hessischen Verbandsligisten für klare Verhältnisse. Und das vor allem in Form von einer Person: Jacob Roden. Der 24-jährige Mittelstürmer, seit drei Jahren bei Schott aktiv, „erschoss“ die Mannschaft von der anderen Rheinseite ganz allein. Seine Treffer in der Anfangsphase (4., 12., 13.) legten den Grundstein, nach der Pause machte er alles klar (50., 70.). Niklas Stegmaier (53.) hatte für Biebrich getroffen.