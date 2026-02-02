Traum-Einstand für Fabian Scholz in Millingen

Entsprechend stolz zeigte sich der neue Coach nach dem Abpfiff. „Großes Lob an die Mannschaft. Der Gegner war sehr stark, aber wir haben defensiv unfassbar gut gestanden“, freute sich Scholz, fordert aber im Offensivspiel künftig noch mehr Ruhe und Klarheit in den Aktionen. Der Anfang der Aufholjagd ist gemacht, am kommenden Wochenende kommt dann der SV Schwafheim zum ersten Heimspiel in 2026 an die Jahnstraße. „Wir wollen den Vorteil nutzen und denken überhaupt nicht ans große Ganze oder die Konkurrenz, sondern schauen nur auf uns.“

Auf der Gegenseite zeigte sich Menzelens Trainer Dominik Seemann enttäuscht über den Ausgang der Partie, zollte dem Tabellenletzten aber Respekt: „Wenn wir in Führung gehen, gewinnen wir das Spiel. Wir haben ein schweres Spiel erwartet. Neuer Trainer, der Gegner war heiß und hat alles reingeworfen.“ Trotz deutlicher Ballbesitzvorteile habe sein Team zu wenig daraus gemacht: Zu viele Chancen blieben ungenutzt. Seemann übte auch Selbstkritik: „Da müssen wir uns an die eigene Nase packen. Kompliment an Millingen – man hat gesehen, dass es für sie um alles geht. Genau so muss Abstiegskampf aussehen.“

Für Millingen war‘s ein starkes Signal im Tabellenkeller, aber auch nicht mehr als ein erster Schritt – zumal der GSV Moers II mit dem 5:1-Auswärtssieg in Alpen ebenfalls ein Ausrufezeichen setzen konnte. Weiterhin fünf Zähler fehlen zum rettenden Ufer. Der Glaube an den Klassenerhalt ist durch den erst zweiten Saisonsieg aber definitiv zurück.

