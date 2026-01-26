Traum-Einstand für die Rückkehrer Lenz und Kemna

Der SC Spelle-Venhaus hat den ersten Test der Wintervorbereitung beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen gewonnen. Der emsländische Oberligist setzte sich durch Tore von Jip Kemna (2), Adrian Lenz und Ben Nähring mit 4:3 (1:1) durch.
„Wir haben gleich drei Neue auf dem Platz“, grinste Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Denn neben den Rückkehrern Adrian Lenz und Jip Kemna absolvierte Max Meier seine erste Partie seit der Sommervorbereitung. Er hatte sich beim Test gegen Jeddeloh verletzt. Meier spielte auf der linken Seite der Kette und gefiel durch einige gute Pässe. Lenz agierte auf der Achter-Position vor ihm. Kemna lief im Sturmzentrum auf.
Die Schwarz-Weißen lieferten auf Kunstrasen eine Stunde lang eine gute Leistung. Danach verloren sie etwas den Rhythmus. „Wir können mit dem ersten Auftritt dennoch zufrieden sein“, sagte Schütte. Spelle hatte zunächst sehr viel Ballbesitz und viele gute Aktionen. Der letzte Pass kam allerdings lange Zeit nicht an, sodass die Gäste in den ersten 30 Minuten keine brandgefährlichen Abschlüsse verzeichneten.
Der SCSV geriet nach einer knappen Viertelstunde in Rückstand. Fin Menzel lief bei einem Konter allein auf Torwart Mattis Niemann zu und sorgte für die Führung der Gastgeber.
Aber der SCSV glich noch vor der Pause aus. Lenz zog von der Strafraumgrenze ab und der Ball landete im Winkel des Neuenkirchener Gehäuses. „Ein Traumtor“, befand Schütte. Lenz, der erstmals nach langer Pause wieder auf dem Platz stand, krönte sein Comeback mit dem 1:1.
Nach mehreren Wechseln in der Pause machte Spelle weiter Dampf. Jip Kemna verwandelte nach einer Flanke von Niklas Oswald eiskalt per Kopf (51.). Nur sieben Minuten später erhöhte er nach einer Flanke von Markus Egbers auf 3:1.
Der Gastgeber verkürzte durch Menzel. Aber eine tolle Kombination der eingewechselten Speller U19-Spieler Philipp Moß und Ben Nähring führte zum 4:2: Moß passte genau auf Nähring, der die Chance vor dem SuS-Torwart eiskalt nutzte. Doch Neuenkirchen gelang durch Bennet Wiggers noch einmal der Anschlusstreffer,
„Kein Schnee, kein Eis“, verwies Schütte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf ordentliche äußere Bedingungen auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum am Haarweg. Die Speller waren froh, dass sie im zweiten Anlauf den ersten Test bestreiten konnten. Dabei fehlten einige Spieler erkrankt oder verletzt. Tom Winnemöller musste noch am Sonntagmorgen absagen. Dafür gehörten Markus Egbers aus der U23 sowie Ben Nähring und Philipp Moß aus der U23 zum Aufgebot von Trainer Henry Hupe. Jan-Hubert Elpermann und Steffen Schepers verrichteten in Neuenkirchen Laufarbeit.
Freitag Test gegen den SV Meppen
Am Freitag (30. Januar) steht der nächste Test auf dem Speller Programm: Die Schwarz-Weißen erwarten um 18.30 Uhr den Regionalliga-Spitzenreiter SV Meppen im heimischen Getränke Hoffmann Stadion.
SuS Neuenkirchen - SC Spelle-Venhaus 3:4 (1:1)
SC Spelle-Venhaus: Niemann (46. Lichtenstein) - Jan Popov, Jesgarzewski, Tersteeg (75. Moß), Meier (46. Krone) - Golkowski (46. Dosquet), Ahillen - Wranik (46. Oswald), Lenz (46. Bußmann) - Egbers (75. Nähring), Kemna.- Trainer: Henry Hupe.
Auf der Bank: -.
SuS Neuenkirchen (Start-Elf): Wiesmann - Paul Winnemöller, Onken, Kaya, Menzel, Wigers, Wiegers,Feiting, Scheipers, Egbers, Varelmann.- Trainer: Alexander Zerche
Tore: 1:0 Fin Menzel (14.), 1:1 Adrian Lenz (43.), 1:2 Jip Kemna (51.), 1:3 Jip Kemna, 2:3 Fin Menzel (70.), 2:4 Ben Nähring (77.), 3:4 Bennet Wiggers (85.).
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte (Matellia Metelen).