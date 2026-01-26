Traum-Einstand für die Rückkehrer Lenz und Kemna

– Foto: Uli Mentrup

Der SC Spelle-Venhaus hat den ersten Test der Wintervorbereitung beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen gewonnen. Der emsländische Oberligist setzte sich durch Tore von Jip Kemna (2), Adrian Lenz und Ben Nähring mit 4:3 (1:1) durch.

„Wir haben gleich drei Neue auf dem Platz“, grinste Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Denn neben den Rückkehrern Adrian Lenz und Jip Kemna absolvierte Max Meier seine erste Partie seit der Sommervorbereitung. Er hatte sich beim Test gegen Jeddeloh verletzt. Meier spielte auf der linken Seite der Kette und gefiel durch einige gute Pässe. Lenz agierte auf der Achter-Position vor ihm. Kemna lief im Sturmzentrum auf. Die Schwarz-Weißen lieferten auf Kunstrasen eine Stunde lang eine gute Leistung. Danach verloren sie etwas den Rhythmus. „Wir können mit dem ersten Auftritt dennoch zufrieden sein“, sagte Schütte. Spelle hatte zunächst sehr viel Ballbesitz und viele gute Aktionen. Der letzte Pass kam allerdings lange Zeit nicht an, sodass die Gäste in den ersten 30 Minuten keine brandgefährlichen Abschlüsse verzeichneten.

Der SCSV geriet nach einer knappen Viertelstunde in Rückstand. Fin Menzel lief bei einem Konter allein auf Torwart Mattis Niemann zu und sorgte für die Führung der Gastgeber. Aber der SCSV glich noch vor der Pause aus. Lenz zog von der Strafraumgrenze ab und der Ball landete im Winkel des Neuenkirchener Gehäuses. „Ein Traumtor“, befand Schütte. Lenz, der erstmals nach langer Pause wieder auf dem Platz stand, krönte sein Comeback mit dem 1:1.