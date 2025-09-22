Traum-Comeback in unter zehn Minuten: Torfestivals in der Kreisklasse 3

Eine Aufholjagd, wie man sie nur selten sieht. In nur neun Minuten gelingt es dem Tabellenführer FVgg Gammelsdorf das Blatt zu wenden. Und das Stadion steht kopf.

Das ließen sich die Gammelsdorfer aber nicht gefallen. Benedikt Reiter traf im direkten Gegenzug zum 2:1 (47.). In der Folge überrannten die Gammelsdorfer die unsicheren Neufahrner. Nach den Toren von Mehmet Caglar (51.), Marcel Beischl (52.) und Benedikt Reiter (55., 56.) war die Messe gelesen. Vier Tore in neun Minuten schafft sonst nur Robert Lewandowski – und eben die FVgg Gammelsdorf. Später trafen noch Michael Hösl für Gammelsdorf (65.) und Berk Aksoy für Neufahrn (90.+1).

FVgg Gammelsdorf – FC Neufahrn 5:3 (0:1). Wenn in Gammelsdorf Fußball gespielt wird, werden die Partien gerne einmal richtig wild, und in der Regel fallen viele Tore. Gammelsdorf pur war das Spiel gegen den FC Neufahrn. In der ersten Halbzeit machte Neufahrn ein Tor aus zwei Chancen, während Gammelsdorf mehr als ein halbes Dutzend Dinger liegen ließ. Alexandru Dubinschi brachte die Gäste in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. FVgg-Trainer Alfons Deutinger fiel vom Glauben ab: „Wir hatten keine hundertprozentigen Chancen, sondern tausendprozentige!“ Kurz nach der Halbzeitpause wurde die Aufgabe für Gammelsdorf noch schwieriger, als Dubinschi per Freistoß seinen Doppelpack schnürte und auf 2:0 stellte (46.)

TSV Paunzhausen – SV Dietersheim 2:3 (0:2). Der TSV Paunzhausen wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison. Auch die Niederlage gegen Dietersheim ging in Ordnung, weil der TSV einfach zu viele Möglichkeiten ausließ. „Das waren Chancen für zwei Spiele“, sagte TSV-Coach Asim Sarajlic. Dietersheim ging gnadenlos effektiv mit den ersten zwei Abschlüssen durch Jonas Wick (3.) und Spielertrainer Christopher Schindler (8.) in Führung. Wick legte später das 1:3 nach (70.). Paunzhausen schaffte die Anschlusstreffer durch Standards in Person von Muhammed Genc (54.) und Asim Sarajlic (90.+3). Während Paunzhausen ganz unter in der Tabelle zu finden ist, steht der Aufsteiger aus Dietersheim mit zehn Punkten aus fünf Spielen auf Platz zwei.

SV Marzling – SV Vötting 1:3 (0:0). Die Vöttinger Leidenszeit ist vorbei. Rund 500 Tage lang hat der Freisinger Stadtteil-Verein kein Ligaspiel mehr gewonnen. Diese negative Serie ist jetzt endlich gerissen. Der Sieg bei den kriselnden Marzlingern ging am Ende auch in Ordnung. In der ersten Hälfte hatte der Gastgeber Vorteile und verpasste es, mit einem oder zwei Toren die Partie in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Spät in dem Spiel trafen die in der zweiten Hälfte gefährlicheren Gäste durch Mika Steeb (65.), Matthias Langenegger (75.) und Adrian Berlinghoff (84.). Zwischendrin gelang Konstantin Hartl das 1:2 (82.). Vöttings Trainer Tobias Hebel hofft nun, dass das Erfolgserlebnis Sicherheit für die nächsten Wochen und die angestrebte Etablierung in der Liga gibt.

War der drin? 90 Minuten Spannung in Langenbach

SV Langenbach – SGT Istanbul Moosburg 1:2 (1:1). Langenbachs Trainer Malte Keding gab am Ende zu, dass der knappe Erfolg der Moosburger so auch in Ordnung ging. Istanbul war spielerisch besser und hatte mehr Spielanteile in einem durchaus kuriosen Match. Die Zuschauer durften sich über ereignisreiche erste zehn Minuten freuen, nach denen es durch die Treffer von Mahmut Yarac (4.) und Jakob Schulz (9.) 1:1 stand. Dann passierte lange nichts – bis zu einer richtig wilden Schlussphase. Der Siegtreffer war ein höchst fraglicher Elfmeter, den Spielertrainer Dominik Gessler für Moosburg verwandelte (85.). Auf der einen Seite hatten die Moosburger einen doppelten Lattentreffer, bei dem der Ball wahrscheinlich sogar hinter der Linie war. Auf der anderen Seite hatte Langenbach selbst noch zwei Riesenchancen zum 2:2 liegen gelassen.

SC Uttenhofen – TSV Eching 0:3 (0:2). Der Liga-Topfavorit feierte einen komplett ungefährdeten Sieg, der auch noch höher hätte ausfallen können. Daniel Mömkes (31., 71.) und David Adrosevic (35.) machten die Treffer in einer einseitigen Partie. Trainer Miljan Prijovic war zufrieden mit dem dominanten Auftritt seiner Schützlinge, die schon zuletzt bei der Heimniederlage gegen den SC Freising viele Chancen nicht nutzten. Mit dem zweiten Saisonsieg und sieben Punkten nach fünf Spielen hat man jetzt zumindest einen Fehlstart vermieden.

Freising in Top-Form- Derby endet in Remis

SV Hörgertshausen – SpVgg Mauern 1:1 (1:1). 60 Sekunden lang durfte der Aufsteiger von einem Sieg im Lokalderby träumen. Beim Duell der inoffiziellen VG-Mauern-Meisterschaft (Mauern, Hörgertshgausen, Gammelsdorf) brachte Tobias Kleeberger den Gast in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Keine 60 Sekunden später traf aber Alexander König auf der anderen Seite zum 1:1 (43.).

SC Freising – SpVgg Attenkirchen 0:4 (0:2). Die Aufsteiger rocken weiter die Liga, und Attenkirchen ist mit Rang vier hinter Dietersheim (2.) der zweite Aufsteiger, der vorne mitmischt. Der Sieg mit den Toren von Flavius Staicu (14.), Michael Linseisen (37.), Markus Klaas (86.) und Justin Baumann (90.) ist definitiv ein Statement.

Schließlich haben die Freisinger in ihrer Englischen Woche schon sechs Punkte gesammelt. Nach dem Sensationssieg in der Vorwoche beim TSV Eching gab es am Donnerstag für den Sportclub einen satten 5:2 (3:2) -Erfolg beim BC Uttenhofen. Die Freisinger Tore erzielten Vinicius da Cunha (10.), Ervin Byteqi (24.), Florian Pinkert (35.), Fatih Masat (48.) und Xhino Myrteza (83.). Uttenhofen führte nach den schnellen Toren von Mark Francis (5.) und Johann Schwarplys (13.) kurzzeitig mit 2:1. Gegen Attenkirchen verpasste der Sportclub (3.) den Sprung auf Rang zwei.