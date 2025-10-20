Traum-Comeback für Gölükcetin – Last-Minute-Remis im Top-Spiel

Hattricks, Dreierpack und große Geschichten in der Nachspielzeit: Emre Gölükcetin kehrte nach Verletzung zurück und traf in Minute 90 zum 3:2 – Niehl feierte den dritten Sieg in Serie und einen waschechten Last-Minute-Helden. Im Topspiel rettete Jan Wellem gegen DJK Südwest in letzter Sekunde ein 3:3; hoher Puls, hohe Klasse, kein Verlierer. Rheinsüd rollte Hürth II mit 5:0 nieder, während Bergfried unter Neu-Coach Stefan Müller mit einem 1:1 beim TFC Köln ein wichtiges Lebenszeichen setzte. Dawidowski schnürte einen Dreierpack für Rheindörfer, Schönenbach marschierte dank Werner-Hattrick weiter.

Durch den Sieg springt der FC Rheinsüd auf Platz 6 und bleibt an den Verfolgern dran. Für Hürth II hingegen ist das 0:5 die zweite klare Auswärtsniederlage in Folge, nachdem zuletzt ein 0:4 gegen Ford Niehl zu Buche gestanden hatte. Krämer blickt dennoch mit Fokus nach vorne: „Wir wollen weiter Gas geben und versuchen in den nächsten Wochen dranzubleiben.“

Krämer lobte die Reife seiner Mannschaft: „Spätestens mit dem 3:0 war das Spiel gelaufen. Kompliment, dass wir das dann so runterspielen. Wir haben wieder zu Null gespielt und vorne waren wir erfolgreich – das war unser Ziel.“

Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhte Rheinsüd den Druck – und wurde sofort belohnt. Yann Nguemo traf nur drei Minuten nach der Pause zum 2:0 (48.). Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Acht Minuten später erhöhte Marvin Störmann auf 3:0 (56.), ehe Tim Wardemann (71.) und der eingewechselte Max Engelkamp (84.) den verdienten Kantersieg perfekt machten.

Trainer Stefan Krämer sah viele Parallelen zum 4:0-Sieg der Vorwoche in Bergfried: „Über weite Strecken war es eine ausgeglichene Partie. Gerade in der ersten Halbzeit ein enges Spiel, in dem beide Mannschaften ein Tor schießen können. Nach einem Fehler im Aufbau von Hürth, den sie uns praktisch in die Füße spielen, nutzen wir die Situation und erzielen das 1:0.“ Hürth II blieb im Spiel, verpasste aber mehrfach den möglichen Ausgleich. So ging es mit einer knappen Rheinsüd-Führung in die Pause.

Der FC Rheinsüd erwischte zwar den besseren Start, doch Hürth II präsentierte sich in der Anfangsphase durchaus ebenbürtig. Nach 18 Minuten nutzte Yannick Kusche einen Fehler der Hürther und traf zur Führung für die Gastgeber.

Vor allem die Einstellung seines Teams beeindruckte Müller: „Moral, Wille, Teamgeist – das hat gestimmt. Jeder ist an die Grenze gegangen oder sogar darüber hinaus. Ich bin absolut einverstanden und sehe den nächsten Wochen sehr optimistisch entgegen.“

Für Bergfried war es das zweite Unentschieden in Serie. Zwar verpasste der Club den Befreiungsschlag im Tabellenkeller, doch die Reaktion auf die schwierige Woche stimmte den neuen Trainer optimistisch: „Mit diesem Unentschieden können wir sehr gut leben. Wir haben gegen einen sehr, sehr starken Gegner Punkte mitgenommen und sind als Mannschaft aus dieser wilden Woche gut rausgekommen.“

In der 63. Minute wurde die verpasste Gelegenheit bestraft. Bergfrieds Tobias Zahn lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor – 1:1. Beide Teams hatten anschließend noch Möglichkeiten, doch am Ende blieb es beim Remis.

Auch danach blieb Bergfried stabil, verpasste aber die Chance, den Vorsprung auszubauen: „Kurz vor dem 1:1 haben wir eine große Chance auf das 2:0. Ärgerlich, dass wir die frühe Führung nicht über die Zeit gebracht haben.“

Der SV Bergfried Leverkusen hat im Auswärtsspiel beim TFC Köln ein 1:1-Unentschieden erkämpft und nach einer turbulenten Woche ein erstes Lebenszeichen unter Neu-Trainer Stefan Müller gesendet. Nach der Trennung von Hannes Diekamp standen Müller und Torwarttrainer Robert Schyma gemeinsam an der Seitenlinie – und sahen eine zufriedenstellende Leistung.

Trainer Dogan Oymak sprach anschließend von einem emotionalen Kraftakt: „Das Spiel war – wie erwartet – ein echter heißer Tanz! Schwarz-Weiß Köln hat alles reingeworfen, um das Spiel zu gewinnen. Es war voll von Emotion, Intensität, Kampfgeist und Spektakel.“ Er lobte die Widerstandsfähigkeit seiner Mannschaft: „Vor drei, vier Wochen hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich verloren – heute haben wir Moral bewiesen, nie aufgegeben und den Sieg erzwungen. Wir sind sehr stolz auf diese Truppe.“

Die Geschichte des Abends schrieb Emre Gölükcetin. Nach langer Verletzungspause zur Halbzeit eingewechselt, stand er in der 90. Minute goldrichtig und traf zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Nach einer Stunde drehte Schwarz-Weiß Köln plötzlich auf: Abdoul-Salam Samare (64.) und Ricky Fritzen (77.) nutzten Niehler Unsicherheiten in der Defensive und stellten auf 2:2. Alles deutete auf ein Remis hin – bis zur Nachspielzeit.

Nach der Pause wurde das Spiel hektisch. In der 53. Minute kam es zu einer Auseinandersetzung zweier Spieler, bei der Friederichs nach Angaben der Gastgeber schlichten wollte, jedoch trotzdem die Rote Karte sah. Auch Enes Cukovci von Schwarz-Weiß Köln wurde des Feldes verwiesen.

Ford Niehl erwischte einen Start nach Maß: Mehdi Reichert traf bereits in der 4. Minute zur Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Lennart Friederichs auf 2:0 (43.) – ein psychologisch wichtiger Treffer gegen mutige Gäste.

Dritter Sieg in Serie, Sprung aus der Abstiegszone und ein emotionaler Fußballabend in Niehl: CfB Ford Niehl gewann 3:2 gegen den SC Schwarz-Weiß Köln und setzt seinen Aufwärtstrend eindrucksvoll fort. Die Gäste aus Köln verpassten dagegen den Befreiungsschlag.

Während Hoffnungsthal Selbstvertrauen tankt und den dritten Saisonsieg einfährt, steckt Zündorf im Tabellenkeller fest. Trotzdem glaubt Trainer Werken an den Weg seines Teams: „Es ist harte Arbeit, aber man muss sich da raus kämpfen. Wir haben eine gute Mannschaft und einen guten Ansatz. Wir müssen uns nur endlich belohnen und besser verteidigen.“

Zündorf drückte nun, Hoffnungsthal verteidigte kämpferisch – und Dagdelen lobte sein Team ausdrücklich: „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Beide Mannschaften haben alles versucht. Wir sind am Ende als glücklicher Gewinner rausgegangen. Kämpferisch war das eine absolute Topleistung.“ Die Gäste hätten das Spiel aber auch bereits früher für sich entscheiden können – oder gar müssen: "Wir haben uns hochkarätige Chancen herausgespielt, konnten sie aber nicht nutzen. Der Spielstand war dementsprechend bis zum Schluss sehr eng. In der Chancenbewertung müssen wir definitiv noch besser werden", so Dagdelen.

Nach dem Seitenwechsel blieb Zündorf mutig, während Hoffnungsthal auf Konter lauerte. In der 58. Minute wurde es wieder spannend: Hoffnungsthals Verteidiger Lennart Knop lenkte den Ball unglücklich zum 1:2 ins eigene Tor. Werken haderte anschließend auch mit einer aus seiner Sicht entscheidenden Szene: „Ich bin davon überzeugt, dass wir einen Elfmeter hätten kriegen müssen. Unser Spieler schießt aufs Tor und der Verteidiger wehrt den Ball mit der Hand ab. Für mich ein glasklarer Elfmeter.“

Zündorf-Trainer Daniel Werken sah darin ein Spiegelbild der bisherigen Saison: „Das 0:1 spiegelt ein bisschen die aktuelle Saison wider, wo wir einfach zu einfach Tore kassieren. Da fehlt einfach eine gewisse Konsequenz im Verteidigen.“ Sein Team lief dem Rückstand hinterher, blieb aber gefährlich – auch wenn es an der Durchschlagskraft fehlte. Hoffnungsthal hatte vor der Pause sogar noch mehrere Großchancen, verpasste aber die Vorentscheidung.

Zündorf begann gut, ließ den Ball kontrolliert laufen und hatte durch einen Lattentreffer früh eine Riesenchance. Doch ausgerechnet in dieser Druckphase schlug Hoffnungsthal zweimal kaltschnäuzig zu: Luca-Simon Abrahams vollendete einen Konter zur Führung (15.), Anton Musculus legte nur sieben Minuten später das 0:2 nach (22.).

Der TV Hoffnungsthal landete beim 1:2-Auswärtssieg in Zündorf einen kleinen Befreiungsschlag und kletterte auf Platz 8. Gastgeber FC Germania Zündorf hingegen rutschte auf einem Abstiegsplatz ab.

Dawidowski-Hattrick hält Rheindörfer auf Kurs Die SpVg Rheindörfer hat ihre Rolle als erster Jäger von Spitzenreiter Schönenbach untermauert. Beim Heiligenhauser SV siegte das Team von Trainer Sebastian Tillmann mit 3:0 – Matchwinner war Marcel Dawidowski, der alle drei Treffer erzielte. Dawidowski eiskalt – Effektivität schlägt Aufwand Die Gastgeber starteten mutig, doch bereits nach sechs Minuten nutzte Rheindörfer die erste Unsicherheit im Heiligenhauser Defensivverbund zur Führung. Dawidowski nutzte die erste Chance bereits in der sechsten Minute eiskalt. Trotz des frühen Rückstands zeigte Heiligenhaus Moral und hatte die Chance auf den Ausgleich. Doch in den entscheidenden Momenten fehlte die Konsequenz – ganz anders als beim Gegner, der kurz vor der Pause erneut zuschlug: Wieder war es Dawidowski, der in der Nachspielzeit das 2:0 nachlegte. „Wir ließen unsere Chancen liegen, während Rheindörfer die eigenen Möglichkeiten konsequent nutzte. Wir kassieren zu einfache Gegentore zu denkbar ungünstigen Zeitpunkten“, analysierte Heiligenhaus-Trainer Andy Esins, der dennoch betonte, dass „unterm Strich mehr drin war, als das Ergebnis aussagt“. Rheindörfer bleiben dran Auch nach der Pause versuchte Heiligenhaus, zurück ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer kontrollierten jedoch die Gäste das Geschehen und warteten auf den entscheidenden Moment – der kam in der 85. Minute, erneut durch Dawidowski. Sein dritter Treffer besiegelte den 3:0-Endstand. Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann zeigte sich zufrieden, ohne die Leistung schönzureden. „Wir sind sehr froh, dass wir nach zwei Remis in Folge auswärts wieder gewinnen konnten. Fußballerisch war es vermutlich eine unserer schwächeren Leistungen, aber wenn man auswärts trotzdem 3:0 gewinnt, spricht das für Qualität“, betonte er. Vor allem die Einstellung seines Teams hob er hervor: „Die Intensität, die Kompaktheit gegen den Ball und der Wille über 90 Minuten haben gestimmt. Genau das ist im Moment unser Schlüssel.“

Deutz trotz fünf Auswärtstoren nicht gänzlich zufrieden Deutz 05 bleibt auf Kurs in Richtung Spitzengruppe. Mit einem 5:2-Auswärtssieg beim SC Brühl kletterten die Hilmer-Mannen auf Rang 3 und halten den Anschluss an die Spitze. Brühl bleibt Tabellenletzter, ist aber mit nur zwei Punkten Rückstand weiter in Reichweite der Nichtabstiegsplätze. Die Gäste aus Deutz erwischten den besseren Start und gingen durch Okan Dönmez früh in Führung (17.). Doch Brühl zeigte Moral: Temirlan Meirambekov traf kurz vor der Pause zum Ausgleich (45.+3), ehe Deutz im direkten Gegenzug durch Jeffrey Eshun erneut zuschlug (45.+4). Brühls Trainer Michael Hofmann sah bis dahin einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben bis zur 70. Minute gegen ein Top-Team sehr gut dagegen gehalten. Wir waren auch spielerisch an der Sache, haben das Tor gut rausgespielt.“ Auch nach dem Seitenwechsel blieb Brühl gefährlich – erneut war Meirambekov zur Stelle und glich zum 2:2 aus (68.). Doch der Favorit aus Deutz zeigte anschließend seine Offensivqualität und drehte binnen elf Minuten das Spiel endgültig auf seine Seite: Dönmez (75.), Niklas Grob (77.) und nochmals Eshun (85.) stellten den 5:2-Endstand her. Deutz souverän, aber nicht frei von Kritik Trotz fünf erzielter Treffer war Deutz‘ sportlicher Leiter Yilmaz Ardic nicht vollständig zufrieden: „Es war ein verdienter Sieg. Trotz der fünf Tore können wir mit unserem Offensivspiel nicht zufrieden sein. Wir haben zu viele Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt und viele Torchancen vergeben.“ Lob gab es dennoch für die Reaktion seines Teams: „Die beiden Gegentreffer zum Ausgleich sind sehr ärgerlich, die Reaktion der Mannschaft wiederum sehr gut. Wir sind ruhig geblieben und haben die Verhältnisse sehr schnell wieder richtiggestellt.“ Für Brühl bleibt es beim letzten Tabellenplatz, doch Hofmann bleibt optimistisch: „Wir arbeiten weiter, wir werden besser und wir werden demnächst auch unsere Punkte holen.“

Last-Minute-Ausgleich im Topspiel Es war das Gipfeltreffen zweier Teams ohne Niederlage – und am Ende ein mitreißendes 3:3. Der SSV Jan Wellem rettete gegen die DJK Südwest in der Nachspielzeit einen Punkt und bleibt ungeschlagen, musste im dritten Topspiel in Folge jedoch das dritte Remis hinnehmen. Südwest dagegen bestätigte eindrucksvoll seine Ambitionen – und war nur Sekunden vom Auswärtssieg entfernt. Spiel auf Augenhöhe – Südwest mit mutigem Plan Die Gäste erwischten den besseren Start. Trainer Daniel Errens erklärte: „Wir haben versucht, über weite Strecken Jan Wellem das Leben sehr schwer zu machen und ihre Stärken zu unterbinden. Durch ein intensives Pressing haben wir sie fast über 90 Minuten beschäftigt.“ Tatsächlich zwang Südwest den Gegner immer wieder zu langen Bällen und gewann im ersten Durchgang die Mehrzahl der Zweikämpfe. Nach starkem Solo von Henrik Graf brachte Leonhard Breer sein Team in der 31. Minute verdient in Führung. Kurz vor der Pause kam Jan Wellem zu zwei Chancen, war aber im Abschluss ungewohnt fahrig. „Wir wussten, dass das nur die halbe Miete war“, so Errens, der seine Mannschaft auf eine Reaktion des Gegners einstellte. Zweite Halbzeit: Offener Schlagabtausch Nach Wiederanpfiff entwickelten sich spektakuläre Minuten. Erst glich Dennis Hembach zum 1:1 aus (61.), doch Südwest hatte die perfekte Antwort: Direkt nach dem Anstoß traf der eingewechselte Hannes Laege zum 1:2 (62.). Wieder kam Wellem zurück – Ashraaf Yamba traf per Freistoß zum 2:2 (66.). Doch die Gäste wollten mehr: Laege schnürte seinen Doppelpack und stellte auf 2:3 (73.). „Meine Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute an den Sieg geglaubt. Unser Ziel war es, als erste Mannschaft Jan Wellem zu schlagen“, so Errens. Tatsächlich hatte Südwest zwei Konterchancen zum 2:4, ließ sie aber liegen – auch aufgrund nachlassender Kräfte: „Da haben vielleicht die letzten Körner gefehlt.“ Jan Wellem warf in den Schlussminuten alles nach vorne. In der vierten Minute der Nachspielzeit kam die Belohnung: Eine Flanke landete über Umwege bei Maximilian Maier, der zum 3:3 abstaubte. „Im ersten Moment fühlt es sich wie eine Niederlage an“, gab Errens offen zu. „Jetzt, mit etwas Abstand, geht das 3:3 völlig in Ordnung. Es war ein Spiel auf Augenhöhe.“