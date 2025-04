Trauerfall! Tasmanias Heimspiel gegen Sparta Lichtenberg fällt aus

Am Sonntag hätte der SV Tasmania den SV Sparta Lichtenberg empfangen sollen, doch die Partie muss ausfallen.

Berliner Duell zwischen Tabellennachbarn. Das erwartete uns eigentlich am Sonntag in der NOFV Oberliga Nord, wenn der SV Tasmania Berlin den SV Sparta Lichtenberg im Werner-Seelenbinder-Sportpark in Neukölln empfangen hätte. Doch die Partie des 25. Spieltags der fünften Liga fällt aus. Auf FuPa-Nachfrage nannte Tas private Gründe. Demnach gibt es einen Trauerfall im Umfeld der ersten Mannschaft, der auch den Verein und die Vereinsführung schmerzhaft trifft.

Tas erklärte weiter, man habe rechtzeitig einen Antrag auf Spielverlegung beim Nordostdeutschen Fußballverband eingereicht. Diesem Antrag soll Sparta Lichtenberg jedoch nicht zugestimmt haben. Tasmania hat dann für sich entschieden, nicht anzutreten und das Spiel mit 0:2 gegen sich gewertet zu bekommen.