Trauer um Torwart

Eine traurige Nachricht kommt von der Spvgg Möhringen, die mit ihren beiden Mannschaften in der Kreisliga A2 und B1 Stuttgart/Böblingen in der Saison 2024/2025 gespielt hat. Hier sind die Informationen des Vereins dazu:

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser Torwart und Freund Artur von Herder am 06.06.2025 aufgrund eines plötzlichen Herzstillstandes von uns gegangen ist.

Artur war mehr als nur ein Teamkollege – er war ein Freund, auf den man sich immer verlassen konnte. Auf dem Platz hat er stets mit Leidenschaft, Teamgeist und Herz gespielt – und auch neben dem Spielfeld war er jemand, der mit seinem Lachen und seiner positiven Art viele von uns berührt hat.

Sein plötzlicher Verlust hinterlässt eine große Lücke, die nur schwer zu füllen ist. Wir werden ihn sehr vermissen – als Teamkollege, als Freund, als Mensch.

Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihm nahestanden.

Die Gedenkfeier wird am 18.6.2025 um 9 Uhr auf dem Friedhof in Stuttgart Möhringen stattfinden. Es sind alle Willkommen, die sich von Artur dort nochmal verabschieden möchten, das hätte er sich so gewünscht!

Ruhe in Frieden Artur!

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.