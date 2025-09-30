Trauer um Tomislav Nikolic: Besonderer Trainer und Typ

„Er war eine besondere Figur bei uns, eine Persönlichkeit mit hoher Akzeptanz im Verein, der nach seiner Zeit als Trainer bei uns noch lange Zeit Heimspiele besucht hat“, würdigt Horst Klee, Ehrenvorsitzender des Verbandsligisten Biebrich 02, die Phase unter „einem sehr, sehr geradlinigen Mann, der gegenüber den Spielern sehr fordernd war. Sie lernten bei den Laufeinheiten die Trimm-dich-Pfade der Umgebung kennen“. Menschlich habe er sich mit Tomislav Nikolic gut verstanden, streicht Horst Klee heraus. Gefürchtet, was so manchen Trainingsinhalt anging, und respektiert aufgrund seiner Kompetenz und sympathischen Ader im Persönlichen, das fügte sich bei Tomislav Nikolic zusammen. In Köln erfolgte die Fußball-Lehrer-Ausbildung unter Hennes Weisweiler, mit dem „er nicht immer einer Meinung war“, weiß sein Sohn Robertino Nikolic. „Er war Fußball-verrückt, der Fußball war sein Leben“, sagt sein Enkel Baldassar Nikolic über seinen Großvater, der jeden Zeitungsartikel ausgeschnitten habe. Eine fußballerische Leidenschaft, die sich auf Baldassar Nikolic und den jüngeren Enkel Nathan, die beide bei der SKG 23 Wiesbaden spielen, übertragen hat.

Turbulente Zeit als Trainer des SVW

Als Trainer des SV Wiesbaden hatte Tomislav Nikolic in den 1970ern eine turbulente Zeit erlebt. Es kam als Nachfolger von Erich Gehbauer, der zu Viktoria Aschaffenburg wechselte. Einhergehend stießen 14 Neue zum Kader. Eine neue Mannschaft, die 1976 im Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern vor 8.000 Zuschauern um Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Katsche Schwarzenbeck, Gerd Müller und Kalle Rummenigge gleich ein Highlight erleben durfte (Endstand 0:9). Und ein zweites im DFB-Pokalspiel vor 6.500 Zuschauern gegen Schalke 04 um Klaus Fischer, Hannes Bongartz sowie die Kremers-Zwillinge Helmut und Erwin. Beim 1:3 verkaufte sich der SVW äußerst teuer. Nach abermaligem Umbruch mit 16 Neuen sollte die Hessenliga-Saison 1977/78, geprägt auch von Dissonanzen ums Spieler-Salär, nach dem 1:5 im Entscheidungsspiel gegen Rot-Weiß Frankfurt mit dem Abstieg enden.

Klare Linie: Fitness, Disziplin und taktische Finessen

Tomislav Nikolic blieb derweil seiner Linie immer treu. Hoher Fitness-Level, Disziplin und taktische Finessen waren für ihn die Säulen. Er sei mit „jedem Baum per du“, hatte SVW-Spieler Schwabbel Schäfer mal in puncto Waldläufe einen rausgehauen, ohne es persönlich zu meinen. Denn als Mensch genoss der Coach unabhängig von den Laufeinheiten Wertschätzung. Zumal er ansonsten im Training durchweg ballorientiert üben ließ.