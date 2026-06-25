Trauer um Schiedsrichter-Institution: „Hansi“ Drinhausen ist tot

Hansi Drinhausen wurde nur 49 Jahre alt. – Foto: Rocco Bartsch

Fassungslosigkeit im Fußballkreis Euskirchen: Mit Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen ist einer der bekanntesten und beliebtesten Unparteiischen der Region viel zu früh verstorben. Der Schiedsrichter der SF Wüschheim war über Jahrzehnte hinweg eine echte Institution auf den Sportplätzen und hinterlässt eine Riesenlücke in der lokalen Fußballfamilie. Die Nachricht von seinem Tod im Alter von nur 49 Jahren löste im gesamten Kreis tiefe Bestürzung aus.

Über viele Jahre hinweg leitete Drinhausen unzählige Spiele im Jugend- und Seniorenbereich. Dabei war er sich auch nicht zu schade, abseits des offiziellen Ligaalltags auf diversen Hobby- und Freizeitturnieren als Unparteiischer zu fungieren, wo er mit großem Engagement für einen geregelten Ablauf sorgte.

„Hansi“ Drinhausen lebte für den Fußball. Er war auf den Plätzen der Region ein extrem geschätzter Sportsmann, der den Sport mit Herzblut, großer Einsatzbereitschaft und Begeisterung begleitete. Er galt als Vorbild, treuer Kamerad und verlässlicher Freund, dessen Liebe zum Spiel in jeder Minute spürbar war.

Wie tief die Verbundenheit der aktiven Fußballer zu ihrem Schiedsrichter war, zeigen die bewegenden Reaktionen aus dem gesamten Kreisfußball. In den Nachrufen der lokalen Vereine wird deutlich, dass für viele Kicker eine ganze Ära zu Ende geht.

SV Frauenberg

Mit großer Bestürzung haben wir vom, viel zu frühen, Tod von Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen erfahren. Hansi war eine Schiedsrichter-Institution in unserem Kreis und hat über viele Jahre hinweg Spiele im Jugend und Seniorenbereich geleitet.

Nicht nur im Ligaalltag, auch auf diversen Hobby- und Freizeitturnieren hat er als Unparteiischer mit großem Engagement gepfiffen und für einen geregelten Ablauf gesorgt.

Wir denken in dieser schweren Stunde besonders an seine Angehörigen, Freunde und Familie und wünschen Ihnen viel Kraft 🙏

Mach et jot Hansi, du wirst uns und dem Fußball fehlen 😢

Rhenania Bessenich

Wir nehmen Abschied von einer Legende des Kreisfußballs.

Im gesamten Kreisfußball warst du bekannt und geschätzt. Du lebtest für den Fußball und warst immer voller Leidenschaft, Einsatzbereitschaft und Begeisterung. Besonders als Schiedsrichter hast du den Sport mit Herzblut begleitet.

Mit dir verliert der Kreisfußball einen engagierten und geschätzten Sportsmann. Deine Liebe zum Fußball, dein Einsatz und deine Kameradschaft werden unvergessen bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gilt deiner Familie und allen Angehörigen.

Lieber Hansi, danke für alles, was du für den Fußball und die Menschen um dich herum getan hast. Wir wünschen dir alles Gute, wo auch immer du jetzt sein magst. Du wirst nie vergessen werden und in unseren Herzen und Erinnerungen weiterleben.

Ruhe in Frieden, Hansi.

JSG Erft 01 Euskirchen

Der Fußballkreis Euskirchen verliert einen seiner engagiertesten, loyalsten und herzlichsten Akteure. Er trauert und verneigt sich. Wir nehmen Abschied von Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen.

Lieber Hansi,

du warst über viele Jahre weit mehr als nur ein Teil des Fußballs im Kreis Euskirchen. Du warst ein verlässlicher Wegbegleiter, ein Mensch mit Haltung, Herz und großer Leidenschaft für unseren Sport. Dein Engagement, deine Loyalität und deine tiefe Verbundenheit zum Fußball werden uns in Erinnerung bleiben.

Fußballer im Kreis Euskirchen wurde man erst, wenn man ein Spiel unter deiner Leitung bestritten hatte. Wurde man frech, wurdest du frecher. Wurde man zu frech, hast du klare Grenzen aufgezeigt. Warst du angesetzt, war auf dich Verlass. Brauchte man deine Unterstützung, warst du zur Stelle. Menschen wie dich findet man selten.

Wir hoffen, dass dir dort, wo du jetzt bist, all das zurückgegeben wird, was du anderen gegeben hast – und dass es dir gut geht. Das hast du dir mehr als verdient.

Sollte sich zufällig die Möglichkeit ergeben, dass du dort dem Kaiser, Maradona und Co. ebenfalls die Grenzen aufzeigen und erklären kannst, wo der Ball langläuft, dann lass es krachen, unser Bester.

Ruhe in Frieden, Hansi.

TSC Euskirchen

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Hansi. Sein Einsatz, seine Fairness und seine Leidenschaft für den Fußball werden unvergessen bleiben.

Als Schiedsrichter war er weit mehr als nur Spielleiter – er war Vorbild, Kamerad und Freund. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen Angehörigen. Ruhe in Frieden, Hansi.

SSV Weilerswist

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir vom Tod von Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen erfahren.

Mit Hansi verliert der Fußball einen Menschen, der weit über die Grenzen seines Vereins hinaus geschätzt und respektiert wurde. Als leidenschaftlicher und beliebter Schiedsrichter war er über viele Jahre auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Dabei überzeugte er nicht nur durch seine Fairness und sein Fachwissen, sondern vor allem durch seine menschliche Art. Ein freundliches Wort, ein Lächeln und der respektvolle Umgang mit Spielern, Trainern und Zuschauern zeichneten ihn aus.

Hansi war ein echter Sportsmann, der den Fußball lebte und sich mit Herzblut für den Sport einsetzte. Seine Hilfsbereitschaft, seine Bodenständigkeit und seine positive Ausstrahlung machten ihn überall beliebt. Viele Menschen werden ihn als verlässlichen Wegbegleiter und geschätzten Freund in Erinnerung behalten.

Mit seinem Tod verliert die Fußballgemeinschaft einen Menschen, der eine große Lücke hinterlässt. Sein Andenken wird auf und neben dem Platz weiterleben.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Freunden. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Trost und Zusammenhalt.

Ruhe in Frieden, Hansi. Du wirst unvergessen bleiben. 🕯️