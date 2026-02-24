Trauer um Reinhold Wosab Die lange in Alzey lebende Ikone verstarb im Alter von 87 Jahren in Bad Kreuznach von Claus Rosenberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Reinhold Wosab verstarb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren. – Foto: Goly Pokale

Alzey. Die Kondolenzliste ist lang. Auch viele Medien verbreiten empathische Nachrufe über die Legende Reinhold Wosab. Weder das eine, noch das andere überrascht. Der Ex-Profi schrieb im Trikot von Borussia Dortmund Geschichte. Zeitlebens war er ein Star ohne Allüren.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Höhepunkte seiner Sportlaufbahn waren: 1963, als der Rechtsaußen am ersten Tor der Bundesliga-Geschichte beteiligt war. 63/64 trug sich er sich bei den sensationellen und ruhmreichen Europapokal-Siegen über Benfica Lissabon (5:0) und Dukla Prag (4:0) in die Torschützenliste ein. 1965 wurde er mit dem BVB DFB-Pokalsieger. Später spielte das Original, das bis ins hohe Alter immer eine Anekdote aus den guten alten Zeiten auf den Lippen hatte, für den VfL Bochum, ehe in Lüdenscheid die Karriere ausklang.

Später siedelte Wosab nach Alzey-Heimersheim um, wo er mit seiner Frau Doris ein Geschäft für Pokale und Medaillen betrieb. In der Werkstatt des Unternehmens entstanden Trophäen für die Weltfußballer des Jahres, der Goldene Schuh und auch die für den „Trainer des Jahres“, die vom kicker verliehen wird. Namhafte nationale und internationale Sportverbände gehörten zur Kundschaft. Reinhold Wosab war überaus beliebt wegen seiner sozialen Art Reinhold Wosabs volksnahes Naturell öffnete ihm die Türen zu den prominentesten Sportlerinnen und Sportlern, aber auch zu Menschen wie Du und ich. In Alzey gehörte der immer für einen Plausch zu habende Wosab über drei Jahrzehnte zum Stadtbild. Bundesliga und - vor allem - „seine“ Dortmunder Borussia waren seine beliebtesten Themen. Und dann halt die Erinnerungen an diese Spiele gegen Lissabon oder Prag, auf die der bodenständige und sehr sozial eingestellte Ex-Profi häufig angesprochen wurde. Solange es ihm möglich war, besuchte er die Heimspiele von Borussia Dortmund, wo sein Tod ebenso tiefe Trauer auslöste wie bei all denen, die ihn näher kennenlernen durften.