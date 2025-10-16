Trauer um Otto Fräßdorf Infos kommen vom Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV)

Otto Fräßdorf gehörte zu den populärsten Spielern zwischen Rostock und Aue. „Otto, Otto-Rufe“, hörte man in den Stadien, wenn der angriffsstarke Verteidiger vom FC Vorwärts Berlin die Gegner mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit unter Druck setzte.

Der gelernte Stürmer absolvierte 183 Oberligaspiele, in denen er 31 Tore schoss und vier Titel gewann. Im Alter von 21 Jahren feierte er sein Debüt in der Nationalmannschaft, mit der er 33 Länderspiele bestritt und die er in seinen letzten beiden Spielen als Kapitän aufs Feld führte. Mit der Olympiaauswahl der DDR gewann Otto Fräßdorf in Tokio 1964 die Bronzemedaille. Bereits im Alter von 28 Jahren musste der beliebte Spieler seine aktive Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden.

In diesen schweren Stunden gilt unser ganzes Mitgefühl der Familie und den Angehörigen.

Wir werden Otto Fräßdorf nicht vergessen und ihm ein ehrendes Andenken bewahren."