Trauer um „Mo“ Salou: SV-Baal-Coach verstirbt mit nur 36 Jahren Der ehemalige Oberliga-Spieler und Sohn von Bundesliga-Legende Bachirou Salou hinterlässt eine Lücke. von Andreas Santner · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Mamoudou „Mo“ Salou wurde nur 36 Jahre alt. – Foto: Silvan Putanko

Die Fußballwelt im Kreis Heinsberg und weiter darüber hinaus steht unter Schock: Mamoudou „Mo“ Salou ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Der Cheftrainer des C-Ligisten SV Baal, der auf eine beachtliche Laufbahn als Spieler in der Ober- und Landesliga zurückblicken konnte, war für seinen Verein weit mehr als nur ein Übungsleiter. Die Nachricht von seinem viel zu frühen Tod löst tiefe Bestürzung aus.

„Mo“ Salou war in der regionalen Fußballszene kein Unbekannter. Während seiner aktiven Zeit schnürte er unter anderem für den SC Kapellen die Schuhe, für den er 38 Einsätze in der Oberliga Niederrhein absolvierte. Auch in der Landesliga hinterließ er Spuren, unter anderem im Trikot des SV Uedesheim. Im Frühjahr 2023 schlug er ein neues Kapitel auf und übernahm den SV Baal in der Kreisliga C1 Heinsberg, wo er bis zuletzt an der Seitenlinie stand. Ein großer Name und ein großes Herz Dass der Fußball in der Familie Salou eine alles entscheidende Rolle spielt, liegt in der Natur der Sache. Mamoudous Vater ist kein Geringerer als Bachirou Salou. Der einstige Top-Stürmer absolvierte insgesamt 254 Bundesliga-Spiele und 47 Partien in der 2. Bundesliga für Traditionsvereine wie Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Unvergessen bleibt sein Triumph in der Saison 1994/95, als er mit den Fohlen den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel stemmen durfte.

„Herzschlag, Seele und Gesicht unserer Mannschaft“ Wie tief die Wunden sind, die sein Abschied hinterlässt, verdeutlicht ein hochemotionales Statement des SV Baal. In einem Nachruf auf Instagram verabschiedete sich der Verein mit bewegenden Worten von seinem Coach: „Wie verabschiedet man einen Menschen, der für einen Verein so viel mehr war als nur ein Trainer? Die Wahrheit ist: Eigentlich gar nicht. Weil es dafür keine Worte gibt. Du warst nie einfach nur der Trainer an der Seitenlinie. Du warst Herzschlag, Seele und Gesicht unserer Mannschaft. Ein Mensch, der diesen Verein nicht nur trainiert, sondern gelebt hat – jeden einzelnen Tag. Du hast Menschen zusammengebracht, wenn sie auseinanderzufallen drohten. Du hast uns gezeigt, dass Fußball nicht nur aus Ergebnissen besteht, sondern aus Zusammenhalt, Vertrauen, Leidenschaft und Herz. Du hast aus Spielern Freunde gemacht, aus einer Mannschaft eine Familie, aus einem Verein ein Zuhause. Mit deiner Art hast du Spuren hinterlassen, die nie verschwinden werden. Und genau deshalb fühlt sich dieser Abschied wie der Verlust eines Stücks Zuhause an.“