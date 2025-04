Trauer um Löwen-Legende Werner „Beinhart“ Lorant – kultig, kauzig und als Typ einmalig

Sieben Siege aus neun Spielen – diese Serie hätte auch ihm imponiert. Genauso wie der Fußball, den der TSV 1860 in diesem Frühjahr auf den Rasen bringt: kraftvoll, energiegeladen und vor allem erfolgreich. Endlich spielen die Löwen so, dass auch der strenge Werner Lorant nicht mehr angewidert die schneeweiße Bürstenmähne schütteln müsste.

So aber begann ein schleichender, gefühlt unaufhaltsamer Abstieg. 2001 wurde Lorant bei 1860 vor die Tür gesetzt. Nach einer Derbypleite gegen die Bayern (1:5), die er zuvor zweimal in Folge besiegt hatte. Besser wurde danach nichts mehr. Auch nicht mehr im Leben von Werner Beinhart, der zudem als Typ für bundesweite Schlagzeilen gesorgt hatte.

Krönen die Löwen die Saison für Werner Lorant?

Lorant & Wildmoser – zwei Originale, die es heute, in der politisch korrekten Hochglanzfußballwelt, nicht mehr geben würde. Und leider auch nicht die Glücksmomente, die das hemdsärmelige Duo dem davor und danach leidenden Löwen-Anhang beschert hatte. Obwohl es für 1860 jetzt wieder besser läuft in der 3. Liga – Lorant empfand alles, was nach ihm kam, als unwürdig für einen Verein wie Sechzig.

Was zur aktuellen Tabelle führt, in der sich die Löwen mit einem Frühjahrssprint nach vorne gearbeitet haben. Geht da noch was auf der Zielgeraden? Die Löwen sind es ihrem legendären Trainer schuldig, alles dafür zu tun, ein ähnliches Husarenstück zu schaffen wie er einst mit dem historischen Durchmarsch. Ohne den Fußballgott, das ist allen klar, lässt sich das Wunder nicht vollbringen, aber in der romantischen Vorstellung der 1860-Fans sitzt jetzt einer über den Wolken, der die Dinge in ihrem Sinne regeln kann. Und wehe, es läuft anders: Das Donnerwetter, das dann „oben“ droht, würde wahrscheinlich sogar Aloisius, den Original-Münchner im Himmel, erblassen lassen.