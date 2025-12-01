Trauer um Ina

Ina war für ihr Team weit mehr als nur eine Spielerin.

Die Fußballwelt im Emsland trauert um Ina, Mitspielerin der Damenmannschaft des SC Spelle-Venhaus, die nach schwerer Krankheit viel zu früh verstorben ist.

Die Mannschaft des SC Spelle-Venhaus erinnert dankbar an gemeinsame Spiele, Trainingsstunden und viele wertvolle Momente.

Sie galt als lebensfrohe, stets hilfsbereite und geschätzte Persönlichkeit, die mit ihrer positiven Art prägend für das Mannschaftsgefüge war. Ihre Leidenschaft für den Fußball lebte sie bis zuletzt – auf und neben dem Platz. Mit großer Einsatzbereitschaft, Teamgeist und Verlässlichkeit war sie eine feste Größe im Verein.

Ihr Platz im Team bleibt in Gedanken für immer besetzt.

Die FuPa-Redaktion hat mit großer Bestürzung vom Verlust erfahren und spricht den Angehörigen, Freundinnen und Freunden ihr aufrichtiges Mitgefühl aus.

