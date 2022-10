Trauer um Hubert Junge Nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben

Immer gut gelaunt, immer ein offenes Ohr, aber immer auch geradlinig und direkt - so beschreiben seine Wegbegleiter ihren langjährigen Schiedsrichterkollegen Hubert Junge, von dem sie sich nun verabschieden müssen. „Mit Hubert haben wir nicht nur einen Schiedsrichter verloren, sondern einen besonderen Menschen, den ich sehr gemocht und geschätzt habe“, betont Kim-Jana Trenkner, Kreisschiedsrichterobfrau im NFV Kreis Harburg.

Hubert Junge gab sich in seinem Leben mit viel Leidenschaft dem Fußball und vor allem dem Schiedsrichterwesen hin, das ihn in seiner sportlich aktiven Laufbahn bis an die Position des Schiedsrichterassistenten in der Fußball-Bundesliga brachte. Aus Northeim kommend, gelangte Hubert Junge über Hamburg in der Saison 1997/98 in unseren NFV Kreis Harburg. Hier setzte er zunächst als Schiedsrichter beim TuS Nenndorf seine Karriere fort, später und bis zuletzt war er für den SV Bendestorf aktiv. Auch den Harburger Verantwortlichen blieb das Schiedsrichtertalent nicht verborgen, denn Hubert Junge leitete auch in Niedersachsen bis zur damaligen Bezirksklasse und viele Jahre bis zum Erreichen der Altersgrenze noch Spiele in der Kreisliga. „Dabei zeichnete ihn auf den Fußballplätzen immer ein hoher Gerechtigkeitssinn aus und er war stets um Harmonie bemüht“, beschreibt Harburgs ehemaliger Kreisschiedsrichterobmann Joachim Weis seinen Schiedsrichterkollegen: „Wenn es allerdings nicht so lief, wie er es sich vorstellte, zog er seine Linie aber auch konsequent durch!“ Bis zuletzt pfiff Hubert Junge gerne und überall, wo er gebraucht wurde. Ob 2. Kreisklasse, Altherren oder Jugendspiele – Hubert Junge hatte immer Freude an seinem Hobby.

Seine unbändige Erfahrung aus den Spielen in den Leistungsklassen sämtlicher Ebenen wollte und konnte Hubert Junge auch weitergeben: Mit viel Leidenschaft gab er sich der Aus- und Fortbildung von jungen Nachwuchsschiedsrichtern hin. So war er Lehrgangsleiter, als im Jahr 2002 ein Schiedsrichteranwärterlehrgang mit 68 Teilnehmern absolviert wurde – bis heute Rekord. Zudem war Hubert Junge bis zu seinem Tod ein engagierter Schiedsrichterbeobachter, -coach und -pate. Ab 1999 begleitete er auch auf Bezirks- sowie Verbandesebene (hier war „sein“ Bereich die Frauen-Oberliga) vielversprechende Schiedsrichtertalente. „Dank Hubert hat sich die Leistung etlicher Schiedsrichter verbessert!“, kommentierte Lüneburgs damaliger Bezirksschiedsrichterobmann Berthold Fedtke im Jahr 2018 die Verdienste von Hubert Junge, als er ihn als Bezirksbeobachter verabschiedete. Hubert Junge konnte zudem seine Leidenschaft auch an seine Kinder Felix und Christin weitergeben, die ebenfalls zur Pfeife griffen. Christin trat sogar in die Fußstapfen ihres Vaters und brachte es als Schiedsrichterassistentin bis in die 2. Frauen-Bundesliga.