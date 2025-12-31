Trauer um Ernst Jäckl: Der Kopf der Oberpfälzer Trainer ist tot

Auf ihrer Homepage drückt die GFT ihre Trauer aus und schreibt: „Wir alle sind schockiert. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Lebensgefährtin Ute, seinen Kindern mit Familien sowie Freunden bzw. Wegbegleitern von Ernst. Wir danken ihm für jahrzehntelanges Engagement, Leadership und Herzblut, mit dem er unsere bzw. seine GFT-Oberpfalz geprägt hat.“ Die Details zur Beisetzung würden noch bekanntgegeben werden.



36 Jahre lang stand Ernst Jäckl als Vorsitzender an der Spitze der 1967 gegründeten Trainergemeinschaft, der mittlerweile rund 900 Mitglieder angehören. Großes Engagement steckte Jäckl vor allem in die Suche nach Referenten für mehrere Fortbildungsveranstaltungen pro Jahr für die Mitglieder. Seit Jahren dienen inzwischen die Oberpfalzhalle und das Sepp-Simon-Stadion in Schwandorf als Veranstaltungsorte. Dass die Fortbildungen stets sehr gut besucht sind, ist auch ein Verdienst Jäckls.



Auch prominente Namen folgten seinem Ruf in die Oberpfalz. Erst im vergangenen Jahr war BFV-Präsident Christoph Kern zu Gast in der Oberpfalzhalle. In seiner Rede unterstrich Kern damals auch den Stellenwert der Arbeit der GFT Oberpfalz: „Die Qualität im Fußball beginnt mit gut ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. Die GFT Oberpfalz leistet hier einen enormen Beitrag, indem sie bei Fortbildungen Wissen vermittelt und in ihrer täglichen Arbeit Fachleute vernetzt.“ Jäckls letztes großes Projekt war die Umwandlung der Trainergemeinschaft in einen eingetragenen Verein (ab 22.07.2024).



Mit dem Tod von Ernst Jäckl verliert der Oberpfälzer Fußball einen Mann, der sich über Jahrzehnte voller Herzblut engagierte und sich nie aus der Ruhe bringen ließ. Nun wird sein Nachfolger gesucht und dieser wird zweifelsohne in große Fußstapfen treten.



Für die Oberpfälzer Trainergemeinschaft ist es bereits der dritte Verlust einer Führungsperson binnen kurzer Zeit. Anfang 2024 war Hans Dammer verstorben, der von 1979 an als Geschäftsführer der GFT aktiv war. Diesen September verstarb Günther Perottoni, der 1989 zu einem der Stellvertreter des neugewählten Jäckl gewählt wurde, bei bei der letzten Wahl 2024 allerdings nicht mehr antrat.