Trauer um den König von Giesing Deutschlands erfolgreichster Amateurtrainer Karsten Wettberg ist im Alter von 84 Jahren am Sonntag verstorben von Thomas Seidl · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

Karsten Wettberg ist im Alter von 84 Jahren verstorben – Foto: FuPa

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Fußball-Bayern hat eine Kultfigur verloren: Karsten Wettberg ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit verstorben. Der in Brandenburg geborene Vollblutfußballer lebte seit über 50 Jahren im niederbayerischen Elsendorf und macht sich als Trainer einen großen Namen. Sowohl mit der SpVgg Unterhaching als auch mit dem TSV 1860 München schaffte Wettberg jeweils den Sprung in die 2. Bundesliga.

Seinen ersten großen Erfolg feierte der Wahl-Niederbayer, der beruflich bis zum Postoberamtsrat aufstieg, mit der SpVgg Landshut, die er 1986 zum sensationellen Titelgewinn in der Bayernliga, die damals die dritthöchste Spielklasse war, führte. Traurig: In der Vorwoche verstarb Helmut Wirth, der bei der "Spiele" Co-Trainer des Hallertauers war.







Der Herzensverein von Wettberg war der TSV 1860 München, dessen Heimspiel er bis vor einigen Monaten noch oft als Zuschauer im Grünwalder Stadion verfolgte. Bei den Löwen war die Trainerikone zwischen 2007 und 2008 kurzzeitig auch Vize-Präsident. Insgesamt errang Wettberg in seiner über vier Jahrzehnten andauernden Trainerlaufbahn 52 Titel. Unter anderem stand der Erfolgscoach auch bei Traditionsvereinen wie dem FC Augsburg und dem SSV Jahn Regensburg unter Vertrag. Seinen letzten Aufstieg feierte der "König von Giesing" 2015, als ihm mit dem ATSV Kelheim der Durchmarsch von der Kreis- in die Landesliga glückte. Ausgezeichnet hat Wettberg auch immer sein großes soziales Engagement. Beim "FC Sternstunden" stand er bis vor ein paar Jahren noch regelmäßig auf dem grünen Rasen und war ein Förderer der Organisation, die seit mehr als 30 Jahren kranke, behinderte und Not leidende Kinder finanziell unterstützt. Zudem war ein Motor für Aktionen die den ehemaligen Löwen-Stürmer Olaf Bodden, der an einem schweren chronischen Erschöpfungssyndrom leidet, zugute kamen. Mit "Wetti" verliert der Fußball einen ganz Großen, der nicht nur ein äußerst erfolgreicher Trainer, sondern auch ein herzensguter Mensch war.