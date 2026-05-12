Trauer um den Ehrenfußballwart

Fußballer durch und durch. Als Spieler und als Wiesbadener Fußballwart war er die Verlässlichkeit in Person: Jetzt trauern Wiesbadens Fußballer um Helmut Herrmann. Archivfoto: Friedrich Windolf

Wiesbaden. Früher haben sie bei den Stadtwerken zusammengearbeitet – und in den Pausen über ihren Sport geredet. Helmut Herrmann, 15 Jahre lang Wiesbadens Kreisfußballwart, und Dieter Zorn, im Kreis und später auch auf Verbandsebene für den Jugendfußball zuständig. Mit einem weiteren Kollegen setzten sie sich noch immer regelmäßig zusammen, und Helmut Herrmann liebte diese Treffen, war immer als Erster da, ließ sie nie ausfallen. Als er nun einmal doch nicht kam, ahnten seine Freunde, dass da was nicht stimmen kann. Zumal sämtliche Versuche, telefonisch Kontakt aufzunehmen, erfolglos blieben. Zorn bat schließlich den stellvertretenden Kreisfußballwart Lothar Schäfer, nachzuschauen. Der Kohlhecker fuhr am Montag zum Dotzheimer Haus, in dem Helmut Herrmann nach dem Tod seiner Frau im vorigen Jahr allein lebte, und sah ihn durchs Fenster reglos liegen. Die verständigte Tochter alarmierte die Polizei. Doch dem 84-Jährigen konnte niemand mehr helfen.

Wiesbadens Fußballer schätzten Herrmann. Bei ihm wussten sie, woran sie sind. Er war ja selbst Fußballer gewesen, bei seinem Stammverein TuS Dotzheim, den er später als Vorsitzender lange führte, und bei Biebrich 02 in der Hessenliga an der Seite von Jürgen Grabowski. Mit dem Weltmeister und Bodo Ströhmann, dem Vorsitzenden der SG Wallau/Massenheim, verband ihn eine lebenslange Freundschaft.

Für Helmut Herrmann blieben zwei Ereignisse unvergesslich: Als er den DFB-Bundestag nach Wiesbaden holte und sich mit US-Außenminister Henry Kissinger beim Spaziergang übers Bowling Green über Fußball austauschte. Sowie das Freundschaftsspiel gegen die Frankfurter Eintracht, das er zum 150-jährigen Bestehen des TuS Dotzheim im Stadion an der Berliner Straße mit seinen Kontakten organisierte.

„Er war ein geselliger Mensch, der endlos Anekdoten erzählen konnte. Aber er ging auch keinem Streit aus dem Weg“, charakterisierte Dieter Zorn seinen Weggefährten als immer authentischen Funktionär. Wenn er überzeugt war, dass etwas gut ist für seine Vereine, setzte sich Helmut Herrmann 100-prozentig dafür ein und blieb seinem Weg treu. So war er immer gegen die Aufnahme von Reservemannschaften in den Konkurrenz-Spielbetrieb. Nicht nur da legte er sich mit der hessischen Verbandsspitze an. Wenn Herrmann mit seinem Nachfolger Dieter Elsenbast, dem heutigen Sportkreisvorsitzenden, zu Sitzungen in Grünberg eintraf, hieß es: „Da kommen die Wiesbadener Revoluzzer.“

Dabei verstand er es durchaus, Koalitionen zu schmieden. Nicht zuletzt beim Neujahrspressegespräch des Fußballkreises, zu dem in guten Zeiten der halbe Verbandsvorstand zum Schelmengraben reiste. Zwölf Jahre lang war er Mitglied des Verbandsspielausschusses. In Wiesbaden gehörte er bis zuletzt der Freizeit- und Sportkommission an.

Legendäre Diskussionsrunde in Helmut Herrmanns Garten

Legendär war auch das Has-pelessen, zu dem er jährlich am Dotzheimer Kerbemontag zur Frühschoppenzeit in seinen Garten einlud. Da diskutierten die Sportstadträte, die Sportamtsleiter, Stadtverordnete, Sportkreis- und Vereinsvorsitzende teilweise heftig, aber stets guter Dinge und gebaren immer wieder neue Ideen. Seine Auszeichnungen sind gar nicht alle aufzuzählen. Beim letzten Kreisfußballtag, der vor zwei Jahren in dem von ihm nicht geliebten Dotzheimer „Haus der Vereine“ stattfand, erhielt er für seine „herausragenden Verdienste“, wie der aktuelle Fußballwart Jürgen Brose aus der Urkunde verlas, die DFB-Verdienstnadel.





