Trauer, Dominanz, Betroffenheit - Platten siegt in Traben Trarbach

Der Sonntag begann traurig und er sollte traurig enden. Vor dem Spiel ehrte der gastgebende FC Traben Trarbach einen verstorbenen ehemaligen Spieler. Zum Ende der Partie verletzte sich ein Spieler am Arm und musste infolge dessen noch vor Ort ärztlich behandelt werden, Von dieser Stelle unser herzliches Beileid, bzw. dem verletzten Spieler gute Besserung.

Acht Minuten dauerte es bis zur Plattener Führung. Melkonjan mit dem langen Ball aus dem Mittelfeld über die gegnerische Verteidigung. Güth schaltet am schnellsten und hebt den Ball von der Strafraumgrenze über den Torwart. Platten blieb am Drücker und kam in der 19. Minute nach einer vor dem Tor geklärten Hereingabe zu einem Eckball. Güth führt aus und findet am Fünfmeterraum Justin Steinbach, der hier einfach nur den Fuß hinhalten musste. Die erste Aktion der Gastgeber nach 33 Minuten, als Eckstein mal in Szene gesetzt wurde. Sein Versuch aus 17 Metern ging aber ans Außennetz. Nur Sekunden später erobert Ruslan Lasiak im Mittelfeld den Ball, kann ungestört Richtung Tor laufen und schließt aus 15 Metern ins rechte obere Eck ab. Eine Eckstein Kombination führte dank Plattener Mithilfe zum Anschlusstreffer. Tim nutzt einen Fehlpass auf der Außenbahn, bringt den Ball in die Mitte, dort verwandelt Robin zum 1:3 (38. Minute). Dies sollte auch bis zur Halbzeit so bleiben.

Im zweiten Durchgang plätscherte das Spiel zunächst vor sich hin. Ein abgefälschter Schuss von Traben Trarbach nach 60 Minuten senkte sich tückisch und ging letztendlich über das Tor. Danach schraubte Platten das Tempo wieder hoch. Güth taucht nach Solo auf der Außenbahn gefährlich vor dem Torwart auf, legt aber zurück auf Lasiak, der den Ball direkt nimmt und die Latte trifft. Johannes Störtz bekommt den Ball sieben Meter vor dem Tor vor die Füße und verwandelt zum 1:4 (60.). Danach gab es gleich zweifach die Kombination Güth auf Lasiak, beide guten Gelegenheiten bleiben jedoch ungenutzt. Auch die letzte spielerische Aktion der Partie nach 73 Minuten führte zu einer guten Gelegenheit. Güth hebt den Ball wunderbar über die Abwehrkette, Görgen hat freie Bahn, aber der Abschluss geht vorbei. Nach 80 Minuten dann wie schon oben erwähnt die unglückliche Verletzungssituation im Mittelfeld, als es zu einem ungeplanten Zusammenprall kam. Beide Mannschaften einigten sich aufgrund der Verletzung und des klaren Spielstandes einvernehmlich darauf die Angriffsbemühungen für die verbleibende Spielzeit einzustellen.