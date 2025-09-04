Trauer beim VfB Krieschow und beim SV Fichte Kunersdorf

Zwei Vereine trauern. Hier sind die Infos dazu:

In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2025 ist unser Vorstands- und Vereinsmitglied Jens Buder nach kurzer, schwerer Krankheit plötzlich und unerwartet verstorben. Er wurde 54 Jahre alt. Wir sind tief betroffen und fassungslos.

Zu seinem Gedenken werden unsere beiden Herrenteams in den kommenden zwei Wochen mit Trauerflor auflaufen. Vor unseren Heimspielen halten wir eine Schweigeminute ab.

Jens war unserem Verein über viele Jahre tief verbunden – zunächst als engagierter Spieler, später als verlässliches Mitglied des Vorstands. Mit großem Pflichtbewusstsein und Genauigkeit leitete er unter anderem den Ordnerdienst und die Mitgliederverwaltung – stets hilfsbereit, gewissenhaft und mit dem Blick dafür, was unserem Verein guttut. Zudem war Jens mit seiner Versicherungsagentur der Mecklenburgischen Versicherung langjähriger Sponsor unseres Vereins. Seine Verlässlichkeit, seine Gradlinigkeit und seine ruhige, menschliche Art werden uns sehr fehlen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt in dieser schweren Zeit seiner Familie und allen Angehörigen. Wir danken Jens von Herzen für alles, was er für unseren und auch seinen Verein getan hat. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Im Namen des gesamten Vereins

Vorstand, Mannschaften und Mitglieder

VfB 1921 Krieschow e. V.

---

SV Fichte Kunersdorf

In Gedenken an Jens Buder

Es gibt Momente, die machen uns sprachlos.

Mit großer Trauer haben wir erfahren, dass unser ehemaliges Altligamitglied Jens Buder nach schwerer Krankheit verstorben ist.

Jens war mehr als nur ein Mitspieler – er war ein echter Sportkamerad, mit Herz, Einsatz und Freude am Fußball. Sein Lachen und seine Art werden uns fehlen, doch die Erinnerungen an gemeinsame Stunden auf und neben dem Platz bleiben für immer.

Ruhe in Frieden, Jens – du wirst immer ein Teil der Fichte-Familie bleiben.

SV Fichte Kunersdorf