Trauer beim Verein

Die SK Fichtenberg trauert und hat die folgenden Infos dazu heute auf Instagram veröffentlicht:

Worte können kaum ausdrücken, wie groß die Lücke ist, die er in unserer Mannschaft und in unseren Herzen hinterlässt.

Wir nehmen mit tiefer Trauer Abschied von unserem Freund, Mitspieler und Jugendtrainer Philipp “Süppi” Süpple.

Als Jugendtrainer hat er seine Jungs geprägt, ihnen nicht nur das Fußballspielen, sondern auch Werte wie Fairness, Respekt und Freude am Miteinander vermittelt.

Philipp war weit mehr als nur ein Teamkamerad. Er war jemand, der mit seiner offenen, warmherzigen Art alle um sich herum berührt hat. Ein Mensch, der jeden Trainingsabend heller gemacht hat – mit seinem Lachen, seinem Humor, seiner ansteckenden Lebensfreude. Er war derjenige, der uns motiviert und immer wieder daran erinnert hat, was Fußball eigentlich bedeutet: Freundschaft, Leidenschaft und Zusammenhalt.

Mit Philipp verlieren wir nicht nur einen Mitspieler, sondern einen Freund, der uns mit seiner positiven Energie, seiner Herzlichkeit und seinem unerschütterlichen Optimismus unendlich viel gegeben hat. Die Zeit, die wir mit ihm teilen durften, war viel zu kurz – und dennoch voller Momente, die wir für immer in uns tragen werden.

Süppi, du wirst in unseren Erinnerungen weiterleben – in jedem Spiel, in jeder Kabinenrunde, in jedem Augenblick, in dem wir an dich denken. Du bleibst ein Teil von uns, heute und für alle Zeit.

Deine Mitspieler und Anhänger der Sportkameradschaft Fichtenberg

Das Fußballbezirk Rems/Murr/Hall hatte dazu bereits mitgeteilt:

Aufgrund des tragischen Unglücks bei den SK Fichtenberg haben diese – mit vollster Zustimmung des Fußballbezirkes Rems/Murr/Hall – ihre Spiele am kommenden Wochenende im Herren-, Damen- und Juniorenbereich abgesagt.

