Trauer beim Teltower FV: Ein Abschied von Dennis Patscha

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Der Teltower FV 1913 trauert um einen Mann, der den Verein über Jahrzehnte hinweg nicht nur als Sportler, sondern als Identifikationsfigur geprägt hat. Der plötzliche Tod von Dennis Patscha versetzt die gesamte Fußballgemeinschaft in tiefe Bestürzung. Er war weit mehr als ein Mitglied; er war ein Freund, dessen Herz unermüdlich für seine Farben schlug.

Die Nachricht vom Tod von Dennis Patscha hat den Teltower FV 1913 im Mark erschüttert. Über viele Jahre hinweg war er ein fester, unverzichtbarer Bestandteil des Vereinsgefüges. Sein Weg führte ihn durch fast alle Ebenen des sportlichen Betriebs. Wer an den Fußball in Teltow dachte, kam an seinem Namen kaum vorbei. Er verkörperte die Werte des Klubs wie kaum ein anderer und blieb ihm in guten wie in schlechten Zeiten treu. Diese tiefe Verbundenheit war in jedem Gespräch und bei jedem Einsatz auf dem Rasen spürbar.

Einsatz in allen Mannschaften

Sportlich hinterließ Dennis Patscha deutliche Spuren in verschiedenen Teams des Vereins. Er war sich für keine Aufgabe zu schade und stellte seine Leidenschaft in den Dienst der Gemeinschaft. Ob er nun für die 1. Mannschaft, die 2. Mannschaft oder die 3. Mannschaft auflief, sein Engagement war stets am Maximum. Auch im fortgeschrittenen Fußballeralter blieb er am Ball und verstärkte die Ü40 des Teltower FV. Für ihn war Fußball nie nur ein bloßer Zeitvertreib oder ein einfaches Spiel um Punkte. Es war eine Lebenseinstellung, geprägt von echter Leidenschaft.

Verantwortung über den Platz hinaus

Was Dennis Patscha besonders auszeichnete, war sein Verständnis von Verantwortung. Für ihn endete die Pflicht nicht mit dem Abpfiff oder dem Ende der aktiven Laufbahn. Er blieb seinem Teltower FV 1913 auch nach der Zeit als aktiver Kicker eng verbunden. Er übernahm wichtige Aufgaben im Hintergrund, die für den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebs essenziell sind. Als Ordner und Sicherheitsbeauftragter sorgte er dafür, dass sich Spieler und Zuschauer sicher fühlen konnten. Er setzte sich weiterhin mit großem Nachdruck für das Wohl des Vereins ein und blieb eine verlässliche Säule der Organisation.

Ein Mensch mit Herz und Verlässlichkeit

Innerhalb des Vereins wird Dennis Patscha als ein Mensch beschrieben, auf den in jeder Situation Verlass war. Auf dem Platz bestach er durch seinen unermüdlichen Einsatz, daneben durch seine Hilfsbereitschaft und seine treue Seele. Sein Wirken hat den Teltower FV über Jahre hinweg maßgeblich geformt. Mit seinem Tod verliert der Club nicht nur einen engagierten Funktionär, sondern eine Persönlichkeit, die durch ihre menschliche Art eine enorme Lücke hinterlässt. Die Trauer im Verein ist gepaart mit großer Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit und die geleistete Arbeit.