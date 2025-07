Trauer beim SV Wiesbaden um Hans Rudolf „Bubi“ Becker Mit dem Hessenliga-Titelgewinn 1967 erlebte und prägte Hans Rudolf „Bubi“ Becker beim SV Wiesbaden eine besondere Saison - nun ist er im Alter von 80 Jahren gestorben

Wiesbaden. Es war die Zeit, als der Amateurfußball noch ein echter Zuschauer-Magnet war. Und die Mannschaft des SV Wiesbaden in der Saison 1966/67 ganz unverhofft zum Hessenliga-Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd avancierte – damals unter der Bundesliga die zweithöchste deutsche Klasse. In dieser phänomenalen Runde unter Trainer Ernst Bös spielte Hans Rudolf „Bubi“ Becker mit 29 Einsätzen und vier Treffern eine tragende Rolle im Team des Sportvereins. Jetzt trauern Mitspieler und ältere SVWler um den im Alter von 80 Jahren verstorbenen Rheingauer, der Mitte 1965 vom FC Oestrich zum Sportverein in die Landeshauptstadt gewechselt war.