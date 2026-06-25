Trauer beim SC Regensburg: Langjähriger Co-Trainer verstorben Otto Wieninger, der als Aktiver auch für den SSV Jahn Regensburg spielte, wurde 71 Jahre alt von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Otto Wieninger ist im Alter von 71 Jahren verstorben. – Foto: Vogt/SC Regensburg

Der SC Regensburg trägt Trauer. Otto Wieninger, ein treuer Wegbegleiter der Domstädter und langjähriger Co-Trainer der 1. Mannschaft, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 71 Jahren verstorben. Wieninger war eine Institution beim Sportclub, aber auch generell in der Regensburger Fußballlandschaft.

Der ehemalige Dauer-Trainer des SC Regensburg, Reinhard Diermeier, hatte Wieninger während seiner Anfangszeit an der Alfons-Auer-Straße als Co-Trainer an seine Seite geholt. Fortan bekleidete Wieninger diesen Posten über etliche Jahre hinweg. Außerdem war er beim Sportclub als Torwarttrainer, Betreuer und „Mädchen für alles“, wie man so schön sagt, tätig. Nach Beendigung seiner Trainertätigkeit blieb er dem Verein treu. Und noch lange als Fan, Unterstützer und Freund erhalten. Im Verein behält man Wieninger als „fußballerisches Vorbild“ und „tollen Menschen“ in Erinnerung, wie es von Vereinsseite gegenüber FuPa heißt.



Seine aktive Fußballkarriere führte Otto Wieninger unter anderem zum SSV Jahn Regensburg, zum damaligen Post-SV Regensburg – und natürlich auch zum Sportclub. Außerdem brachte er es auf den ein oder anderen Einsatz in der Post-Nationalmannschaft. Nachdem er seine Schuhe an den Nagel gehängt hatte, kehrte er zum SC zurück.





Mit seiner herzensguten Art kam Wieninger an und machte sich viele Freunde im Fußball und darüber hinaus. „Mit Otto geht ein Mann, der den Fußball nicht einfach nur gespielt hat. Er hat ihn gelebt. Ob beim SSV Jahn Regensburg, beim SC Regensburg oder später als Co-Trainer und Wegbegleiter vieler Generationen von Spielern: Otto war weit mehr als nur ein Fußballer. Er war ein Kamerad, ein Vorbild, ein Ratgeber und für viele ein Freund. (...) Doch was Otto wirklich besonders machte, waren nicht seine Erfolge oder seine Stationen. Es war sein Charakter. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte. Einer, der immer Zeit für ein Gespräch hatte. Einer, der zuhörte, mitfieberte, unterstützte und niemals wegsah, wenn jemand Hilfe brauchte. Otto gehörte zu den Menschen, die man nicht ersetzen kann“, heißt es wörtlich in einem Nachruf.