Trauer beim SC Regensburg: Langjähriger Co-Trainer verstorben

Der SC Regensburg trägt Trauer. Otto Wieninger, ein treuer Wegbegleiter der Domstädter und langjähriger Co-Trainer der 1. Mannschaft, ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 71 Jahren verstorben. Wieninger war eine Institution beim Sportclub, aber auch generell in der Regensburger Fußballlandschaft.
Der ehemalige Dauer-Trainer des SC Regensburg, Reinhard Diermeier, hatte Wieninger während seiner Anfangszeit an der Alfons-Auer-Straße als Co-Trainer an seine Seite geholt. Fortan bekleidete Wieninger diesen Posten über etliche Jahre hinweg. Außerdem war er beim Sportclub als Torwarttrainer, Betreuer und „Mädchen für alles“, wie man so schön sagt, tätig. Nach Beendigung seiner Trainertätigkeit blieb er dem Verein treu. Und noch lange als Fan, Unterstützer und Freund erhalten. Im Verein behält man Wieninger als „fußballerisches Vorbild“ und „tollen Menschen“ in Erinnerung, wie es von Vereinsseite gegenüber FuPa heißt.
Seine aktive Fußballkarriere führte Otto Wieninger unter anderem zum SSV Jahn Regensburg, zum damaligen Post-SV Regensburg – und natürlich auch zum Sportclub. Außerdem brachte er es auf den ein oder anderen Einsatz in der Post-Nationalmannschaft. Nachdem er seine Schuhe an den Nagel gehängt hatte, kehrte er zum SC zurück.