„Traue ihm zehn Tore zu“ – Oberweikertshofen verpflichtet Ex-Hachinger

Der gelernte Spengler, der in Königsbrunn arbeitet und in Obermenzing wohnt, konnte zudem Sport und Beruf zeitlich nicht mehr so unter einen Hut klang bringen. Seinen Spielerpass hatte Roggermeier zuletzt beim Bezirksligisten TSV Waldeck-Obermenzing. „Da Florian längere Zeit nicht mehr gespielt hat, war der Wechsel problemlos“, teilte Weikertshofens Sportdirektor Dominik Widemann mit.

Beim zweimaligen Probetraining überzeugte Roggermeier und Widemann hofft, dass Roggermeier bis zum ersten Spieltag konditionell zumindest auf 75 Prozent angekommen ist. „Wir hoffen, dass er dann so weit schon einmal fit ist und so rund 60, 70 Minuten auf dem Platz ackern kann“, versprechen sich Trainer Sven Teichmann und Widemann viele Tore von ihm. „Er ist technisch versiert“, so Widemann. „Wir hätten ihn nicht genommen, wenn er uns im Probetraining nicht überzeugt hätte. Ich denke, er kann uns weiterhelfen und traue ihm schon so zehn, wenn nicht mehr Tore zu.“ (Dieter Metzler)