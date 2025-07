Trasnferdoppelpack für den TV Dinklage

Die abgelaufene Saison beendete der TV Dinklage auf dem neunten Platz im absolut gesicherten Tabellenmittelfeld. Die Verteidigungsreihe des TVD stand allerdings meisterwürdig und man kassierte nur 29 Gegentreffer - Ligabestwert! In der kommenden Saison sollen aber wohl auch mehr Tore geschossen werden. Dafür präsentierte man nun Neuzugänge via Instagram..

Denn mit Fyn Hollmeyer kommt ein junger Angreifer, der genau weiß, wo das Tor steht. Stieg der Linksfuß mit dem TuS Sulingen 2023 noch aus der Landesliga ab, war er seitdem der absolute Torgarant für den Bezirksligisten. In zwei Saison markierte der schnelle Offensivmann 40 Treffer in 50 Partien. Selbst in der abgelaufenen Saison, in der Sulingen am Ende abstieg war Hollmeyer mit 22 Toren ein absoluter Ausnahmestürmer.

Auch der zweite Neue kommt vom TuS Sulingen, sodass die Chemie zwischen den beiden Neuen direkt mal stimmt. Salfan Ali wird die linke Verteidigungsseite des TVD verstärken. In der abgelaufenen Saison war Ali 28 Mal auf dem Feld, 26 Mal davon in der Startelf.