Trares freigestellt

Nach der 0:2-Heimniederlage am gestrigen Dienstag gegen die SpVgg Unterhaching haben die Verantwortlichen des SV Waldhof Mannheim 07 den Entschluss gefasst, Bernhard Trares von seinen Aufgaben als Cheftrainer des SV Waldhof Mannheim 07 zu entbinden.

Der 59-Jährige übernahm den SV Waldhof im September 2024 und erzielte einen Punkteschnitt von 1,33 Punkten pro Spiel. Vor den letzten sechs Ligaspielen befindet sich der SV Waldhof weiterhin im Abstiegskampf und hat einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

"Ich möchte mich bei Bernhard für seinen Einsatz in den letzten Monaten bedanken. Er hat viel Zeit und Energie in den Verein investiert und sich stets mit dem SV Waldhof Mannheim identifiziert. Aufgrund der sportlichen Entwicklung und der aktuellen Situation im Abstiegskampf haben wir uns jedoch entschieden, einen sportlichen Neustart durchzuführen. Wir wünschen Bernhard für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", so Bernd Beetz, Präsident des SV Waldhof Mannheim.